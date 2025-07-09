Свыше 20,5 млн рублей выделят в 2025 году на капремонт в Минской области

В 2025 году в центральном регионе запланирован капитальный ремонт 160 жилых домов. Часть объектов уже сдана в эксплуатацию. Работы масштабные: от реконструкции кровли и входных групп до замены коммуникаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Крупках обновляют жилой дом по улице Чапаева. Зданию почти 50 лет. Общая площадь 890 квадратных метров. Капитальный ремонт давно необходим. Здесь предусмотрена замена устройства отмостки, входных групп, кровли, инженерных коммуникации. Преображения уже заметны: установили современные стеклопакеты, новые тамбурные двери. Яркий окрас приобретет и фасад. Особое внимание балконам.

Довольны. Где-то, наверное, недели две тому назад было собрание жильцов дома. Были представители жилищно-коммунального хозяйства. Объясняли нам, что такое капремонт, что будет делать. Фундамент был полуразваленный, его тоже оштукатурили. Заложили окна, а где дырки оставили, будут форточки.

Виктор Коноплицкий, заместитель директора по строительству КУП «Жилтеплострой»:

Балконы находились в аварийном состоянии, их все срезали. Устройство новых балконов и козырьки над балконами. Балконы здесь открытые. Готова проектно-сметная документация на дома 5А и 7А.

На выполнение капитальных работ в 2025 году выделят свыше 20,5 миллиона рублей.