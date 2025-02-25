Митрополит Вениамин рассказал, как проходит подготовка к празднованию значимых для православного мира дат

Подготовку к празднованию значимых дат в календаре Белорусской Православной церкви и создание духовных центров разных конфессий Президент обсудил с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема конфессионального диалога была поднята во Дворце Независимости буквально на прошлой неделе. Тогда глава государства предложил создать центры для каждой из конфессий, присутствующих в стране. Активно государство участвует в жизни церкви, помогая в реконструкции и реставрации сакральной архитектуры. Особенно этот процесс активизировался в преддверии знаковых дат.

Празднование значимых дат и создание религиозных центров – Лукашенко встретился с митрополитом Вениамином.

В 2025 году БПЦ празднует значимые для всего православного мира даты: 555-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 505-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря. Торжества пройдут в мае. А уже в начале июня православное сообщество отметит 900-летие со дня основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке.