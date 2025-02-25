Митрополит Вениамин рассказал, как проходит подготовка к празднованию значимых для православного мира дат

Подготовку к празднованию значимых дат в календаре Белорусской Православной церкви и создание духовных центров разных конфессий Президент обсудил с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема конфессионального диалога была поднята во Дворце Независимости буквально на прошлой неделе. Тогда глава государства предложил создать центры для каждой из конфессий, присутствующих в стране. Активно государство участвует в жизни церкви, помогая в реконструкции и реставрации сакральной архитектуры. Особенно этот процесс активизировался в преддверии знаковых дат.
Празднование значимых дат и создание религиозных центров – Лукашенко встретился с митрополитом Вениамином.
В 2025 году БПЦ празднует значимые для всего православного мира даты: 555-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 505-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря. Торжества пройдут в мае. А уже в начале июня православное сообщество отметит 900-летие со дня основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Программа насыщена. Создан специальный оргкомитет на республиканском уровне, и проходят соответствующие мероприятия подготовительные. Сами торжества пройдут 4-5 июня. Ожидаем визит Святейшего Патриарха к этой дате и, кроме того, других гостей, потому что дата большая, значимая. Это один из древнейших монастырей, который сохранился на территории Восточной Европы от того времени до нынешнего.
Сегодня Белорусская православная церковь насчитывает 1 880 храмов, еще 153 строится. В Беларуси зарегистрировано 36 монастырей, 6 духовных учебных заведений.