Митрополит Вениамин совершил литургию в полковом храме в честь святого апостола Иоанна Богослова

Минские суворовцы и православная церковь. В преддверии 9 Мая в полковом храме в честь святого апостола Иоанна Богослова звучала молитва, прославляющая героев родной земли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Божественную литургию совершил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. На ней присутствовали курсанты Нижегородского кадетского корпуса имени Маргелова. Они приехали в Минск для участия в параде 9 Мая.

Александр Солодов, кадет Нижегородского кадетского корпуса имени В.Ф. Маргелова (Россия): Минск нас очень привлекает своей чистотой, красотой. Город относительно молодой, поэтому большой, красивый, убранный. По поводу участия в параде – для нас это большая честь, потому что не каждый раз достается возможность представлять свою страну на столь высоком уровне.

Николай Чернышов, кадет Нижегородского кадетского корпуса имени В.Ф. Маргелова (Россия): Связь с православной церковью является неотъемлемой частью военной службы, потому что это укрепляет нашу связь с нашими предками, с нашими прадедами, которые участвовали во всех войнах, которые несут огромную тяжесть на своих плечах.

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:

Такие встречи для нас – радостные, они наполняют нас всех позитивом, благодатью. Для суворовцев общение с представителями церкви регулярное, еженедельно у нас проводится православный час.

Православный воинский храм в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Минском суворовском военном училище был открыт в преддверии Дня Победы в 2006 году.