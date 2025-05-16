Игорь Сергеенко: государство и церковь совместно противостоят попыткам расшатать устои нашего общества

Государство и церковь совместно противостоят попыткам расшатать устои белорусского общества. На это обратил внимание председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На семинаре в Свято-Успенском Жировичском монастыре 16 мая говорили о сохранении и развитии духовных ценностей.

Это безусловный приоритет государственной политики. Наряду с этим фундаментальной ценностью белорусского общества является межконфессиональное и межнациональное многообразие и согласие. В их основе лежат вековые духовные традиции и кропотливая выверенная государственная политика. Церкви предоставлена возможность вести просветительскую, духовно-нравственную деятельность, социальное служение.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня предпринимаются попытки расшатать наши устои, привить нетрадиционные различные ценности. В плане противодействия этому сегодня немало проводятся и мероприятий, и скоординированная политика государства и церкви. Хотел бы отметить, что мероприятия проводятся именно в этом месте, в центре белорусского православия, в Жировичах, настоящая жемчужина Беларуси.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Несомненно, в нынешнее время духовная составляющая очень важна для общества, для государства, для каждого человека. И чтобы ее развивать в нашей стране, поддерживать, укреплять, надо объединять усилия и государства, и церкви. Потому что духовная составляющая, она ведь в различных сферах присутствует, и в сфере культуры, сфере образования, информационной.

Участники семинара ознакомились с деятельностью монастыря и ходом реставрационных работ. Они начались в обители в 2021 году и уже находятся на завершающей стадии.