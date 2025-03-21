Делегация Республики Сербской посетила Храм-Памятник в честь Всех Святых

Беларусь и Республику Сербскую объединяет много общего. В том числе и вера. Крупнейшим религиозным объединением является православная церковь. 21 марта в рамках визита делегация также посетила Храм Всех Святых в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Помимо укрепления политических связей, экономических, конечно, очень важно укрепление памяти духовной. Наши народы очень близки, по менталитету своему, по подходам и взглядам на жизнь человека, христианские ценности. Все это сближает наши народы, поэтому очень важно такое посещение, которое, несомненно, будет тоже значимым вкладом для единения наших народов, преодоления испытаний сегодняшних дней. И к тому, чтобы вместе дальше развиваться, помогая друг другу.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В течение нескольких дней наши друзья из Республики Сербской находятся на территории Республики Беларусь. Тот спектр вопросов, который освещался для делегации, весьма широк. Посещая сегодня Академию наук, Храм Всех Святых, чувство гордости и те слова говорят о том, что мы идем по правильному пути.