Прикрыл собой маму — пострадавшего из-за атаки ВСУ на курский пляж мальчика спасти не удалось

Пятилетний мальчик, который прикрыл собой маму во время атаки БПЛА со стороны ВСУ на городской пляж в Курске, скончался. Об этом сообщает ТАСС.

Целенаправленная атака со стороны ВСУ городского пляжа произошла вечером 8 июля. Пострадавший ребенок с серьезными ожогами был доставлен в реанимацию в Курске, а после вместе с мамой перевезен в Москву. Вечером 9 июля стало известно, что ребенка спасти не удалось. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что медики сделали все от них зависящее, чтобы сохранить жизнь малышу, но травмы оказались слишком тяжелыми: тридцать процентов ожогов тела.

Во время атаки ВСУ на пляж в Курске сразу погибли 3 человека. Еще семь, вместе с пострадавшим ребенком, получили ранения.