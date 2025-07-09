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Белорусские министры встретились с участниками форума «Дети Содружества»

09 июля 2025 14:04
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Не просто общение, знакомство с культурой и традициями, но и укрепление дружбы. День Беларуси сегодня на площадке Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники проекта отправились в увлекательное путешествие по Мядельскому району. Ребята побывали в экскурсионно-туристическом комплексе «Аптекарский сад». Здесь представлено все богатство белорусского края: более 200 видов лекарственных, пряных, декоративных и редких растений, есть краснокнижники. Посетили школьники и туристический комплекс «Наносы», узнали о традициях Беларуси, увидели аутентичные предметы быта. 

Белорусские министры встретились с участниками форума «Дети Содружества»-2

Разумеется, знакомством с богатой белорусской природой и традициями этот день не ограничился. Далее ребят ждала «Встреча без галстуков». Дискуссионная площадка предоставила возможность желающим лично пообщаться с представителями нескольких министерств и Национальной академии наук. Каждый из участников форума мог задать любой вопрос. 

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Данные встречи как раз таки и свидетельствуют о том, что благодаря им мы можем сохранить то, ради чего строим свою страну, чтобы здесь жили счастливые, надежные люди, которые ценят то, что имеют. И для ребят, которые сюда приезжают, конечно, это все должно быть продемонстрировано. И в общении между ребятами как раз и закладывается такая дружественная атмосфера, которая влияет на будущее. 

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня мы видим большую заинтересованность в том, чтобы ребята из стран СНГ обучались в наших университетах. И, конечно, мы предоставляем все возможности для всех молодых людей стран СНГ. Они могут поступать по общему конкурсу с ребятами из Республики Беларусь в любой университет нашей страны. Я уверен, что наша общая история, общая культура будут хорошим фундаментом для дальнейшей дружбы нашей молодежи. 

Вечером запланирована культурно-образовательная программа. Презентацию о нашей стране представит белорусская делегация.

# СНГ # Молодежь Беларуси # Александр Ходжаев # Андрей Иванец

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