Белорусские министры встретились с участниками форума «Дети Содружества»

Участники проекта отправились в увлекательное путешествие по Мядельскому району. Ребята побывали в экскурсионно-туристическом комплексе «Аптекарский сад». Здесь представлено все богатство белорусского края: более 200 видов лекарственных, пряных, декоративных и редких растений, есть краснокнижники. Посетили школьники и туристический комплекс «Наносы», узнали о традициях Беларуси, увидели аутентичные предметы быта.

Не просто общение, знакомство с культурой и традициями, но и укрепление дружбы. День Беларуси сегодня на площадке Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разумеется, знакомством с богатой белорусской природой и традициями этот день не ограничился. Далее ребят ждала «Встреча без галстуков». Дискуссионная площадка предоставила возможность желающим лично пообщаться с представителями нескольких министерств и Национальной академии наук. Каждый из участников форума мог задать любой вопрос.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Данные встречи как раз таки и свидетельствуют о том, что благодаря им мы можем сохранить то, ради чего строим свою страну, чтобы здесь жили счастливые, надежные люди, которые ценят то, что имеют. И для ребят, которые сюда приезжают, конечно, это все должно быть продемонстрировано. И в общении между ребятами как раз и закладывается такая дружественная атмосфера, которая влияет на будущее.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня мы видим большую заинтересованность в том, чтобы ребята из стран СНГ обучались в наших университетах. И, конечно, мы предоставляем все возможности для всех молодых людей стран СНГ. Они могут поступать по общему конкурсу с ребятами из Республики Беларусь в любой университет нашей страны. Я уверен, что наша общая история, общая культура будут хорошим фундаментом для дальнейшей дружбы нашей молодежи.

Вечером запланирована культурно-образовательная программа. Презентацию о нашей стране представит белорусская делегация.