Муж и жена – равноправие в семье обсудили с экспертом

Кто тебя такую неумеху замуж возьмет? Еще во времена наших мам и тем более бабушек эти слова казались настоящей карой для любой девушки. То ли дело сегодня. Замужество стало вовсе необязательным, а будущие жены слишком переборчивыми.
О том, как изменились роли в современном браке, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Как вы считаете, какая все-таки роль у женщины в браке?
Екатерина Мирошниченко, личностный коуч и эксперт по личной эффективности:
Я считаю, что в наше поколение и не только всегда есть база. База идет еще с древних времен. Никогда она не поменяется, какое бы ни было время. Будь-то это прошлое, настоящее. Про будущее не будем говорить. Но, я считаю, что равноправие всегда в семье должно быть. Неважно, кто сильнее, главнее. Есть муж и жена – это ячейка, свой собственный союз, где есть какая-то своя конституция. Где есть все равноправное. Есть на условиях коммуникаций и договоренностей.
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