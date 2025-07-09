Дональд Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить их страны

Глава Америки Дональд Трамп год назад на одном из собраний угрожал лидеру РФ разбомбить столицу России в случае, если будут начаты боевые действия в отношении Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на CNN. Телеканал утверждает, что обладает аудиозаписью этого громкого заявления.

CNN приводит слова Трампа, который говорит, что «если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям». По словам американского лидера, российский президент в ответ заявил, что не верит в это, но Трамп уверен, что Путин поверил на десять процентов. Телеканал заверяет, что глава США отправил аналогичное послание и Си Цзиньпину. Но уже по вопросу Тайваня. Председателю КНР он грозил атаковать Пекин.

Штаб Дональда Трампа отказался давать комментарии относительно аудиозаписи, уточняет CNN.

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