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Новости по тегу #Министерство промышленности Республики Беларусь

Более 10 тыс. человек из 40 стран примут участие в форуме «ИННОПРОМ. Беларусь»
28 сентября 2026 17:08

Более 10 тыс. человек из 40 стран примут участие в форуме «ИННОПРОМ. Беларусь»

Более 1 800 предприятий по всей стране! День машиностроителя отметят 27 сентября в Беларуси
26 сентября 2026 17:00

Более 1 800 предприятий по всей стране! День машиностроителя отметят 27 сентября в Беларуси

В Минске чествовали машиностроителей в преддверии профессионального праздника
25 сентября 2026 18:08

В Минске чествовали машиностроителей в преддверии профессионального праздника

Продукция белорусского автопрома поставляется более чем в 80 стран
04 сентября 2026 16:42

Продукция белорусского автопрома поставляется более чем в 80 стран

Работники Министерства промышленности приняли участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!»
04 апреля 2026 13:48

Работники Министерства промышленности приняли участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!»

Беларусь планирует нарастить экспорт машин через создание сети мультибрендовых центров в регионах России
11 марта 2026 16:49

Беларусь планирует нарастить экспорт машин через создание сети мультибрендовых центров в регионах России

Хабы, заправки и парковки. Станет ли электромобиль доступным для каждого? Мнение экспертов
09 марта 2026 19:02

Хабы, заправки и парковки. Станет ли электромобиль доступным для каждого? Мнение экспертов

Поставки предприятий Минпрома в страны дальней дуги в 2025-м увеличились на 50%
28 сентября 2025 07:51

Поставки предприятий Минпрома в страны дальней дуги в 2025-м увеличились на 50%

В Минске поздравили лучших работников промышленной отрасли
25 сентября 2025 07:40

В Минске поздравили лучших работников промышленной отрасли

В Минпроме рассказали об изменениях в правилах ввоза автомобилей в Беларусь
09 июля 2025 13:36

В Минпроме рассказали об изменениях в правилах ввоза автомобилей в Беларусь

Турчин представил коллективу Минпрома нового главу ведомства
01 июля 2025 10:35

Турчин представил коллективу Минпрома нового главу ведомства

В 2024-м на треть вырос экспорт предприятий Минпрома в страны дальней дуги
11 февраля 2025 06:55

В 2024-м на треть вырос экспорт предприятий Минпрома в страны дальней дуги