Новости по тегу #Министерство промышленности Республики Беларусь

Свои передовые разработки на этой авторитетной площадке представят более 500 ведущих компаний, а количество зарегистрированных участников превысит 10 тысяч человек из 40 стран.
Это одна из крупнейших отраслей промышленности, продукция которой поставляется почти в 120 стран мира.
Торжества начались на площадке Минского тракторного завода. Свои передовые разработки и новинки техники презентовали такие гиганты, как МТЗ, МАЗ, «АМКОДОР».
Эта гигантская индустриальная сеть Министерства промышленности объединяет более 160 самостоятельных организаций, заводов и других производств, где занято свыше 154 тысяч человек.
С энтузиазмом на помощь в Борисовское лесничество отправились представители Министерства промышленности, а также предприятия «АМКОДОР». Они высадили свыше 10 тысяч саженцев ели и сосны.
Цель такого комплексного подхода – охватить все округа Российской Федерации и сделать нашу технику доступнее. Развитие сервиса, бесперебойное обеспечение запасными частями, но главное – чтобы любой потребитель мог иметь возможность приобрести технику фактически по ценам завода-изготовителя.
В ток-шоу «По существу» эксперты обсудили развитие электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси.
Предприятия машиностроения демонстрируют достойные результаты.
В преддверии Дня машиностроителя в Минске состоялась торжественная церемония награждения.
Постановление совершенствует работу в сфере ввоза и эксплуатации транспортных средств на территории страны.
Назначенные 30 июня Президентом руководители приступают к своим обязанностям.
География продаж по итогам 2024-го – уже 67 стран мира, в том числе возобновлены поставки в 15 государств.
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