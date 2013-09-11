11 сентября в Минске прошел белорусско-вьетнамский бизнес-форум

Новости Беларуси. В поисках новых партнеров. Белорусско-вьетнамский бизнес-форум проходит в эти минуты в Минске.

Интересы государства Юго-Восточной Азии там представляют топ-менеджеры 36 ведущих компаний. Они работают в самых разных сферах. Это и горнодобывающая, и нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, строительство, фармацевтика и многое другое.

Помимо бизнес-форума на 11 сентября запланирована контактно-кооперационная биржа, пройдет ряд двусторонних переговоров. Товарооборот стран за 2012 год составил почти 185 млн долларов.

Вьетнам – сегодня одна из самых быстро развивающихся экономик мира. Там несколько лет назад фактически с нуля начали развивать электронику, и теперь это одна из самых передовых стран.

У Беларуси и Вьетнама – благоприятные условия для развития сотрудничества. Об этом заявил министр промышленности и торговли азиатского государства Ву Хуи Хоанг на бизнес-форуме, который прошел в Минске. Отмечено, что выпускаемые в двух странах товары не конкурируют, а дополняют друг друга. Также сложились тесные связи между предприятиями.

Люи Хоанг Лонг, директор вьетнамской электронной и информационной корпорации:

Работать с Беларусью очень выгодно. Надеюсь, на бизнес-форуме сможем найти надежного партнера. Наша компания производит электронику хорошего качества и по приемлемой цене. Так что совместные проекты будут интересны обеим сторонам.

Дмитрий Катеринич, Министр промышленности Республики Беларусь:

Это страна, которая развивается большими темпами. Это хороший рынок. У нас уже существует предприятие – совместное предприятие по сборке автомобилей «МАЗ». Через это сборочное производство мы надеемся также наладить поставки и наших двигателей, комплектующих, стартеров, генераторов и других комплектующих для автомобильной промышленности Вьетнама. В будущем мы надеемся создать сборочное производство по производству наших тракторов.

Вьетнамские продукты появятся на прилавках белорусских магазинов. Уже в ноябре белорусы смогут попробовать вьетнамский рис, также идут переговоры о поставках морепродуктов и соусов. Развивать отношения будут в сфере энергетики, фармацевтики, производстве изделий из каучука. А чайная ассоциация предложила построить в Беларуси фабрику по фасовке и упаковке чая.

Среди участников форума – также Вьетнамская электронная и информационная корпорация. В последние годы эта страна активно развивает электронику, и уже вошла в число передовых производителей.

Беларусь планирует провести Национальную выставку во Вьетнаме в 2014 году. Сейчас прорабатывают соглашение между Вьетнамом и странами Таможенного союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.