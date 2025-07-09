В Минпроме рассказали об изменениях в правилах ввоза автомобилей в Беларусь

В Беларуси для юрлиц меняются правила ввоза автомобилей. Важные изменения в нормативно-правовую базу внесенные правительством, разъяснили в Минпроме. Постановление совершенствует работу в сфере ввоза и эксплуатации транспортных средств на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, документ дает возможность юрлицам ввозить из-за рубежа в течение года партию до 150 авто с двигателем внутреннего сгорания без необходимости получения документа, подтверждающего соответствие требованиям тех регламента ЕАЭС. На более крупные партии уже потребуется оценка соответствия требованиям транспортного средства. Это будет дополнительной гарантией для потребителей, что импортное авто, которое они приобретают, будет высокого качества. В Беларуси внесены изменения в законодательство в сфере ввоза и эксплуатации автомобилей. Производители Беларуси, такие как «БЕЛДЖИ», уже давно работают по последним системам качества. Что касается ассортимента, первый замминистра промышленности отметил: крупные марки машин с белорусского рынка не уйдут.