Прямой эфир

В Минпроме рассказали об изменениях в правилах ввоза автомобилей в Беларусь

09 июля 2025 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Беларуси для юрлиц меняются правила ввоза автомобилей. Важные изменения в нормативно-правовую базу внесенные правительством, разъяснили в Минпроме. Постановление совершенствует работу в сфере ввоза и эксплуатации транспортных средств на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минпроме рассказали об изменениях в правилах ввоза автомобилей в Беларусь -2

Так, документ дает возможность юрлицам ввозить из-за рубежа в течение года партию до 150 авто с двигателем внутреннего сгорания без необходимости получения документа, подтверждающего соответствие требованиям тех регламента ЕАЭС. На более крупные партии уже потребуется оценка соответствия требованиям транспортного средства. Это будет дополнительной гарантией для потребителей, что импортное авто, которое они приобретают, будет высокого качества. 

В Беларуси внесены изменения в законодательство в сфере ввоза и эксплуатации автомобилей.

Производители Беларуси, такие как «БЕЛДЖИ», уже давно работают по последним системам качества. Что касается ассортимента, первый замминистра промышленности отметил: крупные марки машин с белорусского рынка не уйдут. 

В Минпроме рассказали об изменениях в правилах ввоза автомобилей в Беларусь -4

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Те, кто готов продвигать и не только продавать автомобиль и обеспечивать его дальнейшие гарантийные, постгарантийные сервисы, обслуживание, вынуждены будут перестроиться. Да, может быть, дилеры, которые просто привозили, продавали, могут и уйти с рынка, но крупные игроки перестроятся, в том числе потому что предусмотрен переходный период. 

Переходный период даст дилерским компаниям время и обеспечит плавный переход к более строгим требованиям к осуществлению оценки соответствия в целом всех транспортных средств, что, повысит уровень безопасности продукции на внутреннем рынке. Для авто с ДВС он начнется с 9 августа, а для электромобилей – с 1 января 2026 года. Предпосылками для принятия документа стали необходимость защиты рынка ЕАЭС от обращения на его территории небезопасной продукции, а также создание на пространстве союза равных условий для безопасного обращения электромобилей. 

# Министерство промышленности Республики Беларусь # Автомобили

Другие новости рубрики

Все новости
Баланс между риском и осторожностью. Психолог рассказала, как принимать взвешенные решения
09 июля 2025 12:57

Баланс между риском и осторожностью. Психолог рассказала, как принимать взвешенные решения

Участники из 14 стран – как прошла жеребьёвка детского конкурса «Славянского базара – 2025»
09 июля 2025 11:50

Участники из 14 стран – как прошла жеребьёвка детского конкурса «Славянского базара – 2025»

Наряды армян, башкир и марийцев – в Витебске проходит выставка народного костюма, созданная руками детей
09 июля 2025 11:48

Наряды армян, башкир и марийцев – в Витебске проходит выставка народного костюма, созданная руками детей