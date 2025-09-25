В Минске поздравили лучших работников промышленной отрасли

На промышленность приходится около 20 % валового внутреннего продукта Беларуси. Перед работниками стоит задача – улучшать качество продукции, увеличивать объемы производства и экспортные поставки. Наибольший вклад в развитие отрасли вносят такие сферы, как микроэлектроника, машиностроение и производство бытовой техники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чествование лучших работников отрасли подчеркивает роль каждого из них в формировании сильной экономики, отметил министр промышленности Андрей Кузнецов. В преддверии Дня машиностроителя в Минске состоялась торжественная церемония награждения.

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения предприятия «Гомсельмаш»: То, что мы создаем, это всегда коллективный труд. И мне посчастливилось работать в славном коллективе «Гомсельмаша». Мне, наверное, повезло, что мне много наград досталось, поэтому я благодарен своим коллегам, руководству, республике, министерствам, всем коллегам, с которыми сотрудничаем.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Задачи поставлены, они амбициозные. В этой непростой экономической сфере наша задача – научиться производить тот продукт, который требуется рынку, и научиться, самое главное, продавать. И я думаю, с этой задачей мы справимся с таким коллективом, которые сегодня возглавляют наши предприятия, на которых работают наши люди, от токаря до руководителя.

Всего полсотни промышленников удостоились грамот и благодарностей за многолетний труд и вклад в процветание отечественного машиностроения. Среди них представители различных профессий: машинисты, фрезеровщики, экономисты, а также руководители предприятий.