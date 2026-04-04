Работники Министерства промышленности приняли участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!»

Сотни белорусов сегодня, 4 апреля, поддержали акцию «Лес! Дабро! Парадак!». С самого утра по всей стране облагораживались территории, обновлялись экотропы, высаживались молодые деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесовосстановительные работы нужно успеть провести до начала вегетационного периода. Поэтому каждый час на счету. С энтузиазмом на помощь в Борисовское лесничество отправились представители Министерства промышленности, а также предприятия «АМКОДОР». Они высадили свыше 10 тысяч саженцев ели и сосны.

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси: Мы закладываем фактически будущее, потому что через 30-40 лет будут ветвиться новые рощи, дубравы. Климатические условия и вот эти ветра, которые происходят с пугающей частотой в Беларуси, – это кладет наше главное богатство – лес. И мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы восстановить это наше богатство.

Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза:

Мы всегда рады встречать акции, потому что это в любом случае помощь. Мы всегда смотрим, подсказываем, контролируем, чтобы все делали правильно. Поэтому растет так, как надо.

Посадка – это только первоначальный этап. Впереди кропотливая работа по уходу за молодыми деревьями. Оценить результат трудов тысяч белорусов можно будет лишь спустя десятки лет.