Инновационные фонды в Беларуси: плюсы и минусы

Система инновационных фондов в Беларуси работает с 1996 года. Фонды создавались для того, чтобы всегда находились средства для кредитования научно-технических разработок, в том числе, и рисковых проектов. На деле же – лишь малая часть их средств распределяется на внедрение новинок. Эксперты все чаще говорят также об иждивенческих настроениях. Ведь зачастую высокими отчислениями в фонд, сильные предприятия вынуждены финансировать модернизацию слабых.

Это уникальный автокран, грузоподъемностью от 40 тонн. Его экспортный потенциал огромен. И это белорусская разработка, быстрое внедрение которой стало возможным, благодаря инновационному фонду.

Олег Батура, начальник отдела планирования и мониторинга технического развития ОАО «МАЗ»:

Проведение испытаний было за счет средств инновационного фонда. Средства сторонние не легли тяжким бременем на плечи нашего предприятия.

Инновационный фонд сам завод пополняет регулярно. Сколько идет отчислений – коммерческая тайна.

Для большинства – это четверть процента от себестоимости продукции, но есть и повышенные нормативы. В разных отраслях экономики схема условно выглядит так.

Куда направить собранные деньги решает уже комиссия. В идеале она проводит конкурс лучших проектов по внедрению инноваций. Средства могут также направляться на модернизацию и развитие предприятий, работу конструкторских бюро, переоснащение энергоемких производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Фишман, исполняющий обязанности начальника главного управления Министерства промышленности Республики Беларусь:

Бывает, что предприятия переоценивают свои возможности. С точки зрения, мы сделаем, а как? Нет ни потенциала, ни чего-то другого. Сначала надо подумать: деньги возьмешь, а чем ты будешь потом их оправдывать. Задумываются.

Именно распределение средств фонда вызывает много критики. Нарекание – нерациональность вложения денег и нецелевое использование. Все меньше идет их на внедрение инноваций. Еще один момент – подпитка слабых предприятий за счет сильных – порождает настроения иждивенческие.

Валерий Фишман, исполняющий обязанности начальника главного управления Министерства промышленности Республики Беларусь:

Бывает так, что приходится прощаться с руководителями, которые неправильно понимают. Но в основном все понимают правильно.

Тем не менее, именно инновационному фонду Беларусь обязана, например, появлением целой линейки лучшей техники «Гомсельмаша», с огромным экспортным потенциалом.

А на Минском автомобильном заводе готовы представить миру еще одну белорусскую новинку – автопоезд, которому нет аналогов.

Николай Локотко, заместитель главного конструктора ОАО «МАЗ»:

Это первая разработка, наверное, в мире. Она знаковая для нашей страны. В этом проекте участвует Минский автомобильный завод, Объединенный институт машиностроения и «Белкоммунмаш».