Александр Лукашенко прибыл в Казахстан и возложил цветы к монументу «Защитникам Отечества»

Новости Беларуси. Три тысячи километров в пути, три часовых пояса и борт номер один в международном аэропорту Астаны. Как заметят в делегации, столица Казахстана встречает как ни странно теплой погодой — обычно в это время здесь гораздо холоднее, чем в Минске. В воздушной гавани — рота почетного караула, красные ковровые дорожки и флаги двух стран. Александра Лукашенко у трапа встречает казашка в национальном костюме.

Две страны объединяет многое, и это не только экономические и политические отношения - об этом позже, в первую очередь - общая история. Монумент защитникам Отечества в Астане — память о народном подвиге. Здесь же и аллея глав государств, деревья в посажены президентами разных стран. В 2005 году здесь появилась ель от Александр Лукашенко. Сегодня — цветы к подножью монумента.

Минск и Астана — партнеры стратегические. Казахстан среди стран СНГ на третьем месте по объему товарооборота с Беларусью. Эта цифра в двусторонней торговле в прошлом году дотянулась до миллиарда долларов. Экономики двух стран взаимодополняемые. Этот тезис президент Беларуси накануне подтвердил в интервью казахстанскому телеканалу «24KZ». Минску и Астане есть что предложить друг другу. Уже сегодня партнеры вместе реализуют более двух десятков проектов. В стране работают 13 совместных предприятий, которые выпускают в том числе и технику. Например, в августе с казахстанского конвейера сошел первый самосвал «Каз-БелАЗ».

В стране налажено и производство тракторов — от агрегатов для сбора хлопка до энергонасыщенных машин. В течение этого года здесь соберут полторы тысячи единиц, ведь эта техника особо востребована у местных аграриев. В планах двух стран в городе Кокшетау на севере страны — создать индустриально-технологический парк по выпуску сельскохозяйственных и коммунальных машин, его строительство уже идет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Катеринич, Министр промышленности Республики Беларусь:

Белаз наладил производство вагонов. И уже в этом году начал их поставки. Поставили уже 420 вагонов на сумму около 25 миллионов долларов. Завтра будет заключен контракт еще на поставку 417 вагонов на 24,5 миллионов долларов. Кроме того, в Казахстане хорошо развито сельское хозяйство, страна обладает большими площадями для выращивания и производства зерновых культур. Поэтому мы создали здесь ряд сборочных производств по навесной технике и технике по внесению удобрений. Кроме того, нас интересует здесь также поставка лифтов. С этой целью мы открыли сборочное производство.

Все это конкретные проекты и они уже приносят плоды. Вкладывая огромные средства в развитие совместных предприятий, в конечном итоге ведь хорошая техника для аграриев, как рабочий кабинет, а значит и условия труда. Сборочные производства — это новые рабочие места. Как двусторонние отношения будут развиваться в будущем, завтра обсудят главы государств. Беларусь видит в Казахстане надежную опорную площадку для наращивания экспорта в регион Центральной Азии. Еще одна тема — взаимодействие в рамках таможенного союза и ЕЭП. Странам следует активнее использовать преимущества интеграции. По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов.

Визит Александра Лукашенко продлится два дня. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев пообщаются в формате «один на один», затем к президентам присоединятся участники делегаций. По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов.

Планируется, что 4 октября главы государств посетят Белорусско-казахстанский учебно-производственный центр. Он создан на базе Казахского агротехнического университета и будет готовить специалистов для сельского хозяйства.

4 октября в Астане пройдут переговоры глав двух государств. Вначале в формате «один на один», а затем и в расширенном составе.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев планируют обсудить развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах. Кроме того, речь пойдет об углублении интеграционных процессов в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. Планируется подписание совместного заявления и ряда двусторонних документов.

К слову, Беларусь и Казахстан уже реализуют конкретные проекты в сфере машиностроения и агропромышленного комплекса. Это выгодно для народов двух стран: создаются рабочие места, внедряются современные технологии.