Турчин представил коллективу Минпрома нового главу ведомства

Назначенные 30 июня Президентом руководители приступают к своим обязанностям. Коллективу Министерства промышленности представили нового главу ведомства. За плечами у Андрея Кузнецова немалый опыт работы в отрасли. Ранее он занимал должность заместителя министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С напутственным словом к сотрудникам ведомства и руководителям крупнейших предприятий страны обратился премьер-министр Беларуси. Александр Турчин подчеркнул: первое, на что правительство нацеливает наших флагманов в работе, – эффективность. Среди приоритетных направлений – оптимизация затрат и переформатирование экспортной поддержки.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Задачи наши стоят – это все-таки освоение новых рынков сбыта, диверсификация рынков, это, конечно, дальняя дуга, Африка. Поставлена задача – это страны СНГ, более плотно там находиться, потому что на сегодня мы видим, что это не те показатели, которые могли бы быть. Конечно, это и увеличение объемов производства, но не за счет количества тех машин, которые не будут продаваться, а за счет машин, которые востребованы сегодня на рынке.

Александр Ефимов, занимавший должность министра промышленности ранее, назначен директором холдинга «АМКОДОР». На этом предприятии он работал в течение 15 лет. Достижения Александра Ефимова и личный вклад в развитие отрасли были отмечены нагрудным знаком отличия Минпрома.