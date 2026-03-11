Беларусь планирует нарастить экспорт машин через создание сети мультибрендовых центров в регионах России

Вернемся к экономической прагматике на рынке Союзного государства, где белорусская техника – это «рабочие лошадки» и в сельском хозяйстве, и на предприятиях, и в коммунальной сфере. Нарастить экспорт наших машин через создание сети мультибрендовых центров в регионах России – такая стратегия видится максимально эффективной. Подобные планы до 2030-го 11 марта обсуждали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель такого комплексного подхода – охватить все округа Российской Федерации и сделать нашу технику доступнее и популярнее. Развитие сервиса, бесперебойное обеспечение запасными частями, но главное – чтобы любой потребитель мог, не приезжая в Беларусь, иметь возможность приобрести технику фактически по ценам завода-изготовителя. Такую многосложную задачу решают мультибрендовые центры. Сегодня в России их 11. Самый большой расположен в Кемерово. Он открылся в 2025 году. Уникальность объекта не только в масштабах: там сегодня возможно восстановление фактически любой техники, произведенной в нашей стране. Это не просто техническое обслуживание, замена масла, фильтров, это все технические переделы, вплоть до капительного ремонта двигателей.