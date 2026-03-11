Беларусь планирует нарастить экспорт машин через создание сети мультибрендовых центров в регионах России
Вернемся к экономической прагматике на рынке Союзного государства, где белорусская техника – это «рабочие лошадки» и в сельском хозяйстве, и на предприятиях, и в коммунальной сфере.
Нарастить экспорт наших машин через создание сети мультибрендовых центров в регионах России – такая стратегия видится максимально эффективной. Подобные планы до 2030-го 11 марта обсуждали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель такого комплексного подхода – охватить все округа Российской Федерации и сделать нашу технику доступнее и популярнее. Развитие сервиса, бесперебойное обеспечение запасными частями, но главное – чтобы любой потребитель мог, не приезжая в Беларусь, иметь возможность приобрести технику фактически по ценам завода-изготовителя. Такую многосложную задачу решают мультибрендовые центры.
Сегодня в России их 11. Самый большой расположен в Кемерово. Он открылся в 2025 году. Уникальность объекта не только в масштабах: там сегодня возможно восстановление фактически любой техники, произведенной в нашей стране. Это не просто техническое обслуживание, замена масла, фильтров, это все технические переделы, вплоть до капительного ремонта двигателей.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
В первую очередь, это имиджевый проект, за которым потом даст уже и экономический эффект. Это же, конечно, создание совместных обучающих классов, как на самих мультибрендовых центрах, так и в учебных заведениях. Самое главное за пятилетку – сделать эффективность этих мультибрендовых центров. Чтобы мы рекламировали свой белорусский бренд. Мы уже даже сейчас в стратегии добавили то, что все наши выставочные мероприятия в Российской Федерации будут проходить под названием «Белорусский дворик», «Белорусские машины».
Первый камень в основание будущего мультибрендового центра белорусской техники в Санкт-Петербурге в конце 2025-го заложил премьер-министр Александр Турчин. По задумке, на площади в 2,5 гектара разместится постоянная экспозиция машин, сделанных в нашей стране. К слову, автобусы МАЗ много лет курсируют по проспектам города на Неве.
Наши машины составляют треть парка пассажирской техники Санкт-Петербурга. В перспективе для размещения таких центров рассматриваются крупные областные города, города-миллионники. Стоит задача, чтобы в каждом федеральном округе появились такие объекты.