Уход от показухи и железная дисциплина – как шефы в погонах курируют хозяйства

Главный посыл Президента – уход от показухи и железная дисциплина. Причем железная дисциплина на Могилевщине сегодня куется в прямом смысле. В программе «Неделя» мы решили заглянуть туда, где за порядком следят строже, чем где-либо еще. Речь о хозяйствах, которые взяли под контроль ведомства МВД. К примеру, в Могилевской области Департамент охраны курирует хозяйство «Селецкое». Милиционеры помогают с финансами и с техникой, а еще своими руками наводят порядок и следят за дисциплиной. Экономическая безопасность страны – дело общее. Здесь нет лишних звеньев. Ну а в Гомельской области и вовсе создано уникальное хозяйство, где труд – это и способ заработать, и стать другим человеком.

Молодому стаду явно тесно. На этой ферме лимит обитателей превышен на целую сотню. Такая густонаселенность коровам на пользу не идет. Но и альтернативы пока нет. Ремонт во втором коровнике хозяйства «Селецкое» тянется уже 3 года. В этом сезоне вопрос двинулся с мертвой точки. Поддержку оказали сотрудники Департамента охраны.

Людмила Солтан, заведующая фермой КСУП «Селецкое»:

Благодаря нашим шефам – они нам помогают, дают помощь – мы построим этот сарай. Я уверена, что на сегодня у нас было бы уже тысячи 2,5 голов. Потому что мы просто сдавали их из-за того, что нет места.

Только за один месяц удалось решить вопрос с напольным покрытием. Если темпы сохранятся, то уже к сентябрю буренки переедут в новые комфортные апартаменты. Однако это лишь часть масштабной миссии. Задача – превратить проблемное хозяйство в прибыльный и технологичный актив. По поручению министра внутренних дел еще в феврале сюда прибыл специальный ведомственный десант с операцией «спасение».

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Развитие «Селецкого» сдерживала острая нехватка современной техники, но Департамент охраны оперативно пришел на помощь. Аграриям передали вот эту новую универсальную пневматическую сеялку. С ее помощью посевную кампанию провели качественно и в срок.

Сейчас в полях второй укос трав и пахотные работы. А к уборке урожая аграрии приступят на следующей неделе. Тогда же в «Селецком» ожидают милицейское подкрепление. Буквально. Кадров критически не хватает, а потому шефы в погонах пересядут на комбайны.

Александр Дубинчик, первый заместитель начальника Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:

Они освобождаются полностью от службы и будут здесь по графику этого предприятия работать, пока не пройдет уборочная в этом предприятии. То есть сотрудники по их личному желанию прошли специальное обучение, прошли медкомиссию, переподготовку.

Внимания требует и здание мехдвора, где ремонт не проводился с самой постройки, с конца 50-х. Самое время нажать тревожную кнопку. Милиция обеспечит порядок во всех смыслах.

Сергей Кононков, директор КСУП «Селецкое»:

После модернизации мехдвора основные силы до зимовки будут брошены на ферму. На данном комплексе запланирована замена всех ворот, окон, также завершить реконструкцию объекта на 300 голов. На перспективу планируется строительство нового профилактория. Данный комплекс мероприятий позволит нам увеличить как поголовье, так и производство молока и получать хорошие технологические привесы.