В МВД рассказали о преступлениях в разгар полевых работ

В разгар полевых работ усилен контроль за качеством и безопасностью труда. Мониторинг ведут сразу несколько ведомств: МЧС, МВД, Минздрав и Минсельхозпрод. По всей стране сформированы и действуют более 130 мобильных групп. Особое внимание – сохранности урожая и условиям работы людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские аграрии убрали 15% площадей зерновых и зернобобовых культур.

С конца прошлого месяца уже выявлено 60 должностных преступлений. Причем подавляющее большинство – хищения. Чаще всего недобросовестные работники промышляют горюче-смазочными материалами, запчастями и удобрениями. Встречаются также растраты и мелкие кражи.

Сергей Авсиевич, заместитель начальника управления ГУБЭП МВД Беларуси:

К сожалению, имеет место взяточничество. У нас задокументировано уже 16 таких фактов. Взятки получают, как правило, директора сельскохозяйственных предприятий при осуществлении процедур закупок либо заключении договоров. На сегодня актуально – ремонт техники. Мониторинги не прекращаются. Дело в том, что на уровне РОВД-РУВД созданы рабочие группы из числа сотрудников милиции всех служб, представителей криминальной милиции, представителей милиции общественной безопасности, которые в круглосуточном режиме осуществляют мониторинг всех объектов.

Положительная динамика сохраняется в вопросах производственного травматизма: за последние 5 лет его уровень снизился на 14 %. И требования безопасности по-прежнему остаются безусловным приоритетом. С начала уборочной кампании подразделения МЧС уже несколько раз выезжали на тушение сельхозтехники. Причиной возгораний становились технические неисправности оборудования.