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В МВД рассказали о преступлениях в разгар полевых работ

20 июля 2026 17:24
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В разгар полевых работ усилен контроль за качеством и безопасностью труда. Мониторинг ведут сразу несколько ведомств: МЧС, МВД, Минздрав и Минсельхозпрод. По всей стране сформированы и действуют более 130 мобильных групп. Особое внимание – сохранности урожая и условиям работы людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии убрали 15% площадей зерновых и зернобобовых культур.

В МВД рассказали о преступлениях в разгар полевых работ-2

С конца прошлого месяца уже выявлено 60 должностных преступлений. Причем подавляющее большинство – хищения. Чаще всего недобросовестные работники промышляют горюче-смазочными материалами, запчастями и удобрениями. Встречаются также растраты и мелкие кражи. 

В МВД рассказали о преступлениях в разгар полевых работ-4

Сергей Авсиевич, заместитель начальника управления ГУБЭП МВД Беларуси:
К сожалению, имеет место взяточничество. У нас задокументировано уже 16 таких фактов. Взятки получают, как правило, директора сельскохозяйственных предприятий при осуществлении процедур закупок либо заключении договоров. На сегодня актуально – ремонт техники. 

Мониторинги не прекращаются. Дело в том, что на уровне РОВД-РУВД созданы рабочие группы из числа сотрудников милиции всех служб, представителей криминальной милиции, представителей милиции общественной безопасности, которые в круглосуточном режиме осуществляют мониторинг всех объектов.

В МВД рассказали о преступлениях в разгар полевых работ-6

Положительная динамика сохраняется в вопросах производственного травматизма: за последние 5 лет его уровень снизился на 14 %. И требования безопасности по-прежнему остаются безусловным приоритетом. С начала уборочной кампании подразделения МЧС уже несколько раз выезжали на тушение сельхозтехники. Причиной возгораний становились технические неисправности оборудования.

В МВД рассказали о преступлениях в разгар полевых работ-8

Денис Жуковский, заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
На сегодня на объектах уборочной кампании уже зарегистрировано два пожара. Это пожар зерноуборочного комбайна иностранного производства 2006 года выпуска, который произошел в Клецком районе Минской области. 

Еще один пожар зарегистрирован в Березовском районе Брестской области, когда в результате огнем поврежден и уничтожен гектар озимой пшеницы. При этом работниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям спасено 14 гектаров на корню.

Большое внимания и к комфорту хлеборобов. К нынешней уборочной закупили 400 современных комбайнов с кондиционерами. Всего будет задействовано около 7 тысяч зерноуборочных машин и почти 2 тысячи зерноочистительно-сушильных комплексов. Усиливают хозяйства и кадрами: к жатве подключились специалисты различных отраслей, а также молодежь из студенческих отрядов.

# Уборочная кампания # Милиция Беларуси

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