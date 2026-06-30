В «Минск-Мире» открыли новое здание городского отдела милиции

Созданы идеальные условия как для несения службы, так и для выполнения оперативных задач. Просторные помещения для дежурных смен, современный кухонный блок и технологичные комнаты содержания правонарушителей – продумана каждая деталь. Также есть ультрасовременный центр мониторинга. Сюда в режиме реального времени стекаются данные с камер видеонаблюдения со всего района. Это позволит работать на опережение и круглосуточно контролировать общественный порядок. Также сотрудникам вручили ключи от новых служебных автомобилей, которые сразу же заступили на дежурство.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Безопасность – это недешевое удовольствие, это все прекрасно знают и понимают. Но когда будет мир, порядок, безопасность, тогда может развиваться страна, люди могут жить спокойно. Поэтому мы делаем все, чтобы обеспечить мир и порядок.

Открытие нового здания городского отдела милиции позволяет специалистам действовать точечно, детально анализировать обстановку и предотвращать правонарушения на принципиально новом качественном уровне.