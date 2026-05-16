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Масштабный праздник МВД «Мир вашему дому!» прошел под Минском

16 мая 2026 13:45
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Память о погибших коллегах, молитва за здравие семей и большой спортивный праздник. Масштабную палитру мероприятий подготовило ко Дню семьи Министерство внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный праздник МВД «Мир вашему дому!» прошел под Минском-2

В столичном храме Всех Святых милицейские семьи вместе с руководством ведомства приняли участие в молебне. Вместе они молились о мире в стране, здоровье детей, семейном благополучии и спокойствии в наших домах. После этого уже у памятника сотрудникам и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении долга, память павших героев почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Масштабный праздник МВД «Мир вашему дому!» прошел под Минском-4

Затем события переместились в Горани. На территории нового колледжа МВД развернулся масштабный праздник «Мир вашему дому!». Фестиваль собрал около 5 тысяч гостей, и больше трети из них – дети. Зрелищные показательные выступления, яркое шоу от музыкантов и танцоров подарили каждому гостю массу ярких эмоций.

Масштабный праздник МВД «Мир вашему дому!» прошел под Минском-6

Для нас этот праздник двойной. У нас у ребенка 15 мая день рождения, поэтому для нас семья началась с этого дня. И в целом МВД – это одна большая семья. Поэтому мы сегодня с большим удовольствием принимаем участие в этом мероприятии.

Масштабный праздник МВД «Мир вашему дому!» прошел под Минском-8

Искренние улыбки, смех и восторг создавали здесь особенную атмосферу. Каждый гость находил развлечение по душе. На тематических площадках «За безопасность – вместе!» посетители всех возрастов узнавали много полезного, а будущие абитуриенты могли подробно расспросить о поступлении в ведомственные вузы. Такой душевный день лишний раз доказал, что милиция – это не просто служба, а одна большая и крепкая семья со своими традициями.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Семья в жизни каждого человека играет особенную роль. Что касается сотрудников органов внутренних дел, то я хочу сказать, выполнять качественно свои служебные обязанности без поддержки семьи очень тяжело. Я бы сказал, даже невозможно. Поэтому в Министерстве внутренних дел уделяется особое внимание милицейским семьям. Особо, конечно, уделяем внимание нашим многодетным семьям. Их служит в органах внутренних дел 2 600.

И именно многодетные семьи стали главными героями праздника. Особое внимание уделили паре сотрудников ведомства, у которых растут сразу 11 ребят. Для них этот день запомнится надолго. По решению офицерского собрания министерства, этой большой семье вручили ключи от нового автомобиля. Затем пришло время для семейного спорта. На старт эстафет вышли команды со всей страны: от областных управлений и департаментов до курсантов и лицеистов МВД.

# Милиция Беларуси # Брак и семья # Иван Кубраков

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