Разоблачили преступную схему одного из крупнейших таксопарков Беларуси

Во исполнение поручения главы государства сотрудники МВД совместно с Министерством по налогам и сборам и Транспортной инспекцией продолжают системную работу по наведению порядка в сфере таксомоторных перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице пресечена преступная деятельность руководства одного из крупнейших таксопарков страны, в штате которого свыше 800 водителей.

Алексей Андрученок, начальник УБЭП ГУВД Мингорисполкома:

Установлено, что директор, являющийся владельцем данного перевозчика, а также помощник руководителя в 2024-2025 годах осуществили уклонение от уплаты налогов путем выплаты водителям заработной платы в «конвертах» под видом компенсации за используемые транспортные средства, а также выплат на хозяйственные нужды.

При этом происходило занижение налогооблагаемой базы путем фиктивного увеличения затрат на заправку транспортных средств таксопарка на АЗС. При работе на одну ставку таксопарком водителю официально выплачивалась близкая к минимальной заработная плата, а оставшаяся часть по предварительной договоренности переводилась на его личный карт-счет.

Вывод денежных средств осуществлялся еженедельно по предварительной заявке через курирующего менеджера. Пособничество в указанной противоправной деятельности оказывалось четырьмя привлеченными менеджерами и главным бухгалтером организации.