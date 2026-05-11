Белорус уехал за границу и оскорблял милицию в сети – возбуждено уголовное дело

Сотрудники милиции задержали 39-летнего уроженца Брестской области. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома. По данным милиции, находясь за границей, он публиковал в экстремистском Telegram-канале оскорбительные комментарии в адрес сотрудников МВД.

В 2025 году мужчина уехал на заработки, а после возвращения в Беларусь для восстановления документов был задержан. Он признал вину и подтвердил участие в экстремистском сообществе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти. Правоохранители проверяют его на причастность к другой протестной деятельности.

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