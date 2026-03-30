Прямой эфир

В Гродно подростки задержали грабителя магазина – они рассказали, как все было

30 марта 2026 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Гродно четверо подростков сделали то, на что решится не каждый взрослый. Когда в магазине попросили о помощи, они не растерялись. Погнались за грабителем, задержали и удерживали до приезда милиции. Поступок подростков получил высокую оценку – их наградили представители Министерства внутренних дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как становятся героями в обычной жизни – репортаж Галины Буро.

В Гродно подростки задержали грабителя магазина – они рассказали, как все было-2

На записи с камеры видеонаблюдения гродненского магазина 22-летний мужчина методично складывает товары в пакеты и уходит, не расплатившись. За ним на улицу мчится продавец. Но злоумышленник уже скрывается из вида и не подозревает, что его дерзкому плану помешают местные подростки. 

В Гродно подростки задержали грабителя магазина – они рассказали, как все было-4

Андрей Семченков, житель Гродно:
По той дороге шли и заметили двух продавцов, выбегающих из магазина, просящих помощь. Друзья подбежали к продавщице, спросили, кто бежит, зачем, и побежали вдогонку за ним.

В Гродно подростки задержали грабителя магазина – они рассказали, как все было-6

Преступник побежал во двор жилого дома. Подростки, действуя по интуиции, окружили его с разных сторон. В этот момент Илья Литко бросился к мужчине наперерез и подставил подножку. 

Илья Литко, житель Гродно:
Вот я его догонял, толкал, мы вместе с ним упали, потом подбежал мой младший брат, помог мне подняться.

В Гродно подростки задержали грабителя магазина – они рассказали, как все было-8

Андрей Литко, житель Гродно:
И мы вместе ему скрутили руки. Потом подбежал Денис, и все, мы ждали продавцов. Когда пришли продавцы, мы потащили его в магазин.

Злоумышленник пытался сопротивляться, но не тут-то было – парни оказались не только с активной гражданской позицией, но и со спортивной подготовкой. 

В Гродно подростки задержали грабителя магазина – они рассказали, как все было-10

Денис Семченков, житель Гродно:
Трое из нас занимались борьбой, а один футболом – и это, скорее всего, помогло нам. Нам еще повезло, что он был под алкогольным опьянением. Он был гораздо крепче, чем мы.

В считаные минуты прибыл наряд милиции – по сработке тревожной кнопки из магазина. 

В Гродно подростки задержали грабителя магазина – они рассказали, как все было-12

Два километра бежали за ним. Мальчики помогли. 
Я вас предупреждаю, в случае неповиновения законным требованиям сотрудников милиции в отношении вас будет применена физическая сила и специальные средства. Вы меня поняли?
– Да.

Злоумышленника задержали, товар вернули магазину, кстати, украл он 19 наборов дорогих конфет на сумму около 300 рублей – намеревался перепродать. Теперь несостоявшемуся «предпринимателю» грозит до 4 лет лишения свободы по статье «грабеж». А отважных подростков ждет поощрение от милиции. 

Далее смотрите в видео.

# Милиция Беларуси # Кража

Другие новости рубрики

Все новости
«Так быть не должно». Лукашенко поручил увеличить товарооборот с Чукоткой. Подробности встречи
30 марта 2026 17:04

«Так быть не должно». Лукашенко поручил увеличить товарооборот с Чукоткой. Подробности встречи

Выпуск вафель по авторской технологии освоили на Докшицком хлебозаводе
30 марта 2026 17:00

Выпуск вафель по авторской технологии освоили на Докшицком хлебозаводе

Почему энергетика – это будущее экономики? Мнение эксперта
30 марта 2026 16:58

Почему энергетика – это будущее экономики? Мнение эксперта