В Гродно подростки задержали грабителя магазина – они рассказали, как все было

В Гродно четверо подростков сделали то, на что решится не каждый взрослый. Когда в магазине попросили о помощи, они не растерялись. Погнались за грабителем, задержали и удерживали до приезда милиции. Поступок подростков получил высокую оценку – их наградили представители Министерства внутренних дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как становятся героями в обычной жизни – репортаж Галины Буро.

На записи с камеры видеонаблюдения гродненского магазина 22-летний мужчина методично складывает товары в пакеты и уходит, не расплатившись. За ним на улицу мчится продавец. Но злоумышленник уже скрывается из вида и не подозревает, что его дерзкому плану помешают местные подростки.

Андрей Семченков, житель Гродно:

По той дороге шли и заметили двух продавцов, выбегающих из магазина, просящих помощь. Друзья подбежали к продавщице, спросили, кто бежит, зачем, и побежали вдогонку за ним.

Преступник побежал во двор жилого дома. Подростки, действуя по интуиции, окружили его с разных сторон. В этот момент Илья Литко бросился к мужчине наперерез и подставил подножку. Илья Литко, житель Гродно:

Вот я его догонял, толкал, мы вместе с ним упали, потом подбежал мой младший брат, помог мне подняться.

Андрей Литко, житель Гродно:

И мы вместе ему скрутили руки. Потом подбежал Денис, и все, мы ждали продавцов. Когда пришли продавцы, мы потащили его в магазин. Злоумышленник пытался сопротивляться, но не тут-то было – парни оказались не только с активной гражданской позицией, но и со спортивной подготовкой.

Денис Семченков, житель Гродно:

Трое из нас занимались борьбой, а один футболом – и это, скорее всего, помогло нам. Нам еще повезло, что он был под алкогольным опьянением. Он был гораздо крепче, чем мы. В считаные минуты прибыл наряд милиции – по сработке тревожной кнопки из магазина.