«Болельщики обязательно должны прийти». Максим Недосеков о конкуренции на ЧБ по лёгкой атлетике

Лучшие легкоатлеты Беларуси соревнуются в рамках главного национального старта летнего сезона – чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А конкуренцию землякам составляют гости из России.
Лучшие легкоатлеты Беларуси соревнуются в рамках главного национального старта летнего сезона – чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А конкуренцию землякам составляют гости из России.
Выступит на форуме и бронзовый призер токийской Олимпиады Максим Недосеков. Прыгун в высоту продолжает восстанавливаться после травмы. Но уже собирается возвращаться в сектор. А данный старт поможет спортсмену определить степень готовности и скорректировать тренировочный процесс. Тем более что конкуренция ожидается высокая.
Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпиады в Токио:
Хочется попрыгать, почувствовать хотя бы конкуренцию, не выигрыш. Соскучился, конечно. Целый год прошел, еще факторы, которые происходили сейчас, такой тяжелый год, но надо возвращаться. Ребята будут конкурировать между собой, Илья Иванюк и Данила Лысенко, у них очень высокий результат. Мне пока что для этого нужно работать и работать. Болельщики обязательно должны прийти на прыжки в высоту, потому что приехал Даниил Лысенко, которого они в Беларуси не видели. Они видели только по интернету его прыжки по 2,35, по 2,40. И уверен, на это надо посмотреть, потому что завтра (сам прыгал на этом стадионе 2,35), уверен, Данила покажет соответствующий результат.
Из результатов соревновательного дня отметим Ирину Жук, которая стала чемпионкой страны в прыжках с шестом. Девушке покорилась планка на отметке 4 метра и 60 сантиметров. А бегунья Эльвира Граборенко не знала равных на 100-метровке с барьерами. Золотое время – 12, 71 секунды. Состязания завершатся в воскресенье, 30 августа.