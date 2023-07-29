«Болельщики обязательно должны прийти». Максим Недосеков о конкуренции на ЧБ по лёгкой атлетике

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпиады в Токио:

Хочется попрыгать, почувствовать хотя бы конкуренцию, не выигрыш. Соскучился, конечно. Целый год прошел, еще факторы, которые происходили сейчас, такой тяжелый год, но надо возвращаться. Ребята будут конкурировать между собой, Илья Иванюк и Данила Лысенко, у них очень высокий результат. Мне пока что для этого нужно работать и работать. Болельщики обязательно должны прийти на прыжки в высоту, потому что приехал Даниил Лысенко, которого они в Беларуси не видели. Они видели только по интернету его прыжки по 2,35, по 2,40. И уверен, на это надо посмотреть, потому что завтра (сам прыгал на этом стадионе 2,35), уверен, Данила покажет соответствующий результат.