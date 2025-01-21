Белорусские спортсмены приняли участие в досрочном голосовании

Проголосовала 21 января и Национальная команда по легкой атлетике вместе с руководством Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На участок для голосования пришли участники олимпиад – чемпионка Афин Юлия Нестеренко, а также бронзовый призер Токио Максим Недосеков. Для атлета этот четырехлетний цикл был сложным, однако уже сегодня он восстановился после травм и входит в тренировочный процесс. Первым стартом за полтора года для спортсмена станет «Минская зима», где также поспорят за награды все сильнейшие легкоатлеты страны. В плотном тренировочном графике они нашли время посетить избирательный участок.

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр (легкая атлетика): Каждый гражданин Республики Беларусь должен исполнить свою гражданскую позицию: проголосовать за будущего Президента Беларуси. Уже входим в зимний сезон. Зима и лето этого года, скажем так, втягивающие. 2026 год будет ОФП. И если все успешно, то к 2028 году будем ждать новую золотую медаль.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Избирательный участок находится в шаговой доступности, соответственно, на тренерском совете команда приняла решение прийти на выборы и досрочно проголосовать. Между первой и второй тренировкой есть промежуток времени, где ребята спокойно могут прийти и выполнить свой гражданский долг, сделать правильный выбор. Спорту в нашей Республике Беларусь уделяется особое внимание, поэтому мы уверены, что нынешнюю ситуацию, которая сложилась на международной спортивной арене, мы все равно выдержим. Потому что мы сильная страна и сильные спортсмены.

Белорусские атлеты верят – скоро для них откроются международные старты, и они готовы включиться в борьбу за медали, чтобы над аренами победно звучал наш гимн и развивался флаг Беларуси.

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