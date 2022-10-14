«Повреждены четыре мышцы». Максим Недосеков рассказал о травме, полученной на чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физической культуры и спорта продолжает работу международный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта». Программа мероприятий разнообразна – от дискуссионных площадок до мастер-классов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

14 октября в гости к студентам пришли именитые спортсмены – чемпионы и призеры Олимпийских игр. Мастер-классы провели Екатерина Карстен, Владислав Гончаров, Иван Литвинович, Иван Тихон и Максим Недосеков. Звезды мирового спорта делились своими воспоминаниями, впечатлениями и советами. Прыгун в высоту Максим Недосеков, получивший травму на чемпионате Беларуси, уже приступил к тренировкам в щадящем режиме. В зимнем сезоне он выступать не планирует – продолжит восстановление.

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр:

Были повреждены четыре мышцы и повреждена фасция. Никаких разрывов не было, были надрывы. Это настолько повезло, потому что когда я упал на маты, было ощущение, что сломал ногу. Cтараюсь посещать такие мероприятия, как мастер-классы, когда есть свободное время и возможность. Рассказать людям, детям то, что их интересует, и передать свои знания. И, наверное, замотивировать ребят на психологическую устойчивость и веру в себя.

Помимо известных спикеров и авторитетных специалистов, в работе конгресса активное участие принимают и студенты Белорусского государственного университета. Они посещают мастер-классы, презентации, круглые столы, а также помогают в организации мероприятий.