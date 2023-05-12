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«Дали передохнуть – просто отпуск». Максим Недосеков вернулся к тренировкам после травмы

12 мая 2023 19:16
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Новости Беларуси. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Максим Недосеков после старой травмы и реабилитации возвращается в строй. Уже два месяца атлет адаптируется к нагрузкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Дали передохнуть – просто отпуск». Максим Недосеков вернулся к тренировкам после травмы -1

Сегодня Максим уже включается непосредственно в тренировочный процесс и готовится к серии турниров, которые пройдут на территории Беларуси и России. Бесспорно, все поклонники Недосекова ожидают от него новых достижений. Пока в планах Максима выйти на пик формы к середине лета. 

«Дали передохнуть – просто отпуск». Максим Недосеков вернулся к тренировкам после травмы -4

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике: 
Пять лет каждый год показывал высокие результаты. И, так скажем, мне дали передохнуть – просто отпуск. Только сегодня как раз начал подготовку по прыжкам в высоту. Нога все еще дает о себе знать, потому что травму мы залечили, но как только я начинаю прыгать, оно обостряется. Я думаю, к июлю все должно быть. 

Напомним, в 2023 году в марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация значительно ослабила введенные ограничения. Белорусам, которые уже имели право соревноваться, разрешили в том числе принимать у себя зарубежных гостей и официальные старты. Россиянам сняли запрет на состязания и дали допуск к определенным турнирам. Поэтому теперь все наши совместные форумы будут открытыми. Летний чемпионат Беларуси запланирован на июль. 

# Белорусские спортсмены # Максим Недосеков # Фотофакт

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