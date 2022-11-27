Какое будущее у белорусской лёгкой атлетики и есть ли шансы на Олимпиаду? Поговорили с Иваном Тихоном

В гостях программы «Спорттаймер» председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Когда человек занимается любимым делом, когда по душе работает, то так спокойно, он просто пытается успеть все вовремя сделать и не упустить многие вещи. Юлия Силипицкая, СТВ:

Ты не жалеешь, что стал главным? Я с удовольствием изучу сельское хозяйство Иван Тихон:

Что я готовился к Олимпийским играм? Юлия Силипицкая:

Да. Иван Тихон:

Это все прошло, и я смог дойти как дошел, к сожалению, не совсем ярко, как хотелось бы. Ну, завершил. Юлия Силипицкая:

А пускай попробуют все три мешка сразу тянуть. Вправо, влево и на плечах. Иван Тихон:

Я в 2008 году, когда нас обвинили в применении запрещенных препаратов, я так не думал, что у меня что-то может развернуться. Поэтому сейчас я воспринимаю: скажут, например, в другой отрасли – ну, и ту отрасль изучу. Юлия Силипицкая:

То есть если тебе сейчас дать сельское хозяйство…

Иван Тихон:

О, я с удовольствием изучу это дело. Это же наша кормилица-земля, на которой мы выросли. Почему нет? Юлия Силипицкая:

Можно спросить, какая оценка была по математике? Иван Тихон:

Ну, хорошая, как минимум, наверное, 4, максимум 5. По пятибалльной системе. Юлия Силипицкая:

Что бы никогда не возглавил? Иван Тихон:

Тяжело возглавлять то, что ты не знаешь и от чего зависят судьбы людей. Потому что, пока ты это изучишь и узнаешь, люди могут пострадать от этого. Юлия Силипицкая:

То есть медиком ты не станешь? Иван Тихон:

Да, это же судьбы, человеческая жизнь. Это очень сложно. Юлия Силипицкая:

Вектор на новый сезон обозначен? Иван Тихон:

Мы подвели итоги, посмотрели, что в этом году получилось, подытожили и вышли на новое направление, в котором мы будем двигаться. Во-первых, это спорт высших достижений. Юлия Силипицкая:

Это же не новое направление. Иван Тихон:

Это не новое направление, конечно, но также есть Белорусская легкоатлетическая лига, любительская будет создана. Это наши любители спорта, любители бега. Беговое движение у нас уже развито неплохо, потому что, мы видим, открываются и беговые клубы, частные, наши бывшие легкоатлеты, которые закончили спортивную карьеру, но видят потребности людей в том, чтобы их тренировали.

Юлия Силипицкая:

Это без ограничения возраста? Иван Тихон:

Без ограничения. Юлия Силипицкая:

А что это даст? Иван Тихон:

Это здоровье прежде всего. Акценты на наших детях. У нас «300 талантов» есть. Мы знаем, что легкой атлетикой позволено заниматься с семи лет. Поэтому мы в этом направлении… У нас есть «300 талантов», «Школиада». Юлия Силипицкая:

А не рановато ли, особенно толкание, метание? Иван Тихон:

Нет, мы же понимаем, что легкая атлетика – это не толкание, не метание. Многоборная подготовка. Это и прыжочки, это бег, необязательно, что он потом займется только легкой атлетикой, он может уйти и в борьбу, и в волейбол. Юлия Силипицкая:

То есть вы решили сотрудничать с каждым видом спорта? Иван Тихон:

Мы всегда все взаимосвязаны. Легкая атлетика – самый пострадавший вид спорта

Юлия Силипицкая:

Если вернуться к спорту высших достижений, сегодня очень тяжелый период, особенно в легкой атлетике. Какова мотивация? Иван Тихон:

Да, легкая атлетика – самый такой вид пострадавший. Потому что мы не имеем даже возможности выступать с Российской Федерацией, со спортсменами. В этом году приезжали к нам российские спортсмены, которые имеют нейтральный статус. И в следующем году мы будем проводить с ними соревнования в возрасте до 15 лет. Юлия Силипицкая:

А почему до 15? Иван Тихон:

Это разрешение, россияне не могут свыше 15 лет выступать, они пока отстранены и выполняют карту по восстановлению. Юлия Силипицкая:

Они отстранены, мы все-таки что-то можем. Что для наших ребят? Иван Тихон:

Для наших ребят будет опять продолжаться то, что в этом году создали. Белорусская легкоатлетическая лига для спорта высших достижений. По прохождению внутренней аттестации ребята сказали, что им это все понравилось, то есть они показывают результат – им платятся деньги. Результат – деньги. Все просто. И они видят, что, выполнив эти нормативы… Они выступают. Это позволило увеличить и количество людей на стартах, и они уже не пропускают все старты. У них возникло больше мотивации. Не только из-за финансов, но из-за того, что соперник где-то выступает, они между собой начинают, кто больше очков наберет и так далее. Юлия Силипицкая:

То есть внутренняя конкуренция немножечко возросла? Иван Тихон:

Да. Когда нас вернут и мы будем выступать на Олимпийских играх, эту систему нужно оставить, потому что она поднимает средний уровень. Из среднего уровня вырастает высший уровень. Юлия Силипицкая:

Есть возрастные ведущие спортсмены у нас. Как будут дела обстоять с ними?

Иван Тихон:

Если он чувствует силы, я по себе знаю, и он может реализоваться через два года, то он идет дальше. И будем создавать условия. В этом году мы создали такую систему. Финансирование идет не всем одинаково, кто находится в национальной команде. А, например, такой, как Максим Недосеков, он завоевывает медаль, он показывает высокий уровень результата, соответственно, ему финансирование… В день кому-то 20 рублей, а Максиму будет больше. Юлия Силипицкая:

Логично. Олимпийский призер. Иван Тихон:

Показал результат – выше. Вся национальная команда будет разделена на пять групп. Со следующего года, с 1 января. Это справедливо и честно. Потеряли ли белорусы все шансы на Олимпиаду в Париже? Юлия Силипицкая:

Париж для нас однозначно уже закрыт? Мы потеряли все шансы? Иван Тихон:

Шансы всегда присутствуют. Почему нет? Томас Бах руководит… Юлия Силипицкая:

Ну, Бах сказал, а потом через два дня паралимпийцы пострадали. Какой-то неправильный товарищ. Иван Тихон:

К сожалению, да, у них слова расходятся с делом. На их слова нельзя ориентироваться. Но пока Олимпийские игры еще… Нам полтора года осталось. Сказать, что мы потеряли их, это невозможно сказать. Поэтому все готовятся, ориентируются туда. Если будет возможность, мы должны быть готовы выступить и показать самую лучшую свою спортивную форму. Поэтому все моделирование подготовки спортсменов идет именно непосредственно к Олимпийским играм.

Юлия Силипицкая:

Если сейчас прям, вот завтра едем на Олимпиаду. Отбросить все. Какой у нас потенциал и где? Иван Тихон:

Как обычно, это технические виды. Метательская дисциплина. Татьяна Холодович в этом году демонстрировала результаты мирового уровня. Она спокойно могла бы стать второй в мире и в Европе заняла бы свое место. У нас Алексей Котковец, который обновил рекорд. У нас Илья Карнаухов, конечно, он обновил рекорды, но этот результат... Все равно в восьмерке сильнейших в Европе он мог бы быть. И наши метатели молота тоже могут о себе заявить. И молодые еще, которые подтягиваются, которые еще не набрали мужской силы. Это наши дискоболы. Богуцкий, такой парень есть. Юлия Силипицкая:

То есть десяточка наберется. Десяточка медалей. Иван Тихон:

Да. Та же Алена Дубицкая, которая уже неоднократно выступала и радовала болельщиков завоеванными медалями, попадала в финалы. Она тоже в этом году демонстрировала высокие результаты. Точно так же могла. Технические направленные виды – у нас в этом хорошо получается. Со спринтами немножко не совсем, но тоже есть. У нас же Герман демонстрирует стабильные высокие результаты. Юлия Силипицкая:

То есть, если отправитесь, нас порадуете медальками? Иван Тихон:

Обязательно. Юлия Силипицкая:

В добрый путь. Вот тебе приходится все на себе, на своем горбу опять или у тебя хорошая, слаженная команда? Иван Тихон:

Принимать личные решения приходится, но в основном все решения принимаются коллегиально. То есть обсуждается, созревает. И тогда принимается одно правильное решение. Юлия Силипицкая:

То есть тебе помогают.