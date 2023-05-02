Определились победители и призёры республиканского турнира «БрэйнБатл»
Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» состоялся финальный этап республиканского турнира «БрэйнБатл», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участниками решающего раунда интеллектуальных стартов стали сильнейшие команды из каждого региона Беларуси, а также из Минска.
В турнире соревновались студенты из учреждений среднего специального образования. На региональном этапе они прошли свой отбор. В помощь каждой команде был делегирован именитый спортсмен. В «БрэйнБатле» проверили свои знания в области истории олимпийского движения, а также суверенного белорусского спорта и такие известные личности, как Максим Недосеков, Сергей Мартынов, Сергей Макаренко, Наталья Цилинская, Илья Полозков, Александр Романьков и Анна Сола.
Максим Недосеков, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике:
Я не первый раз принимаю участие в «БрэйнБатле». Даже для себя я много чего нового узнаю, особенно в историческом туре. Я ответил для себя только на один-два вопроса из семи. Узнал много чего нового. Ребятам самое важное в этом мероприятии – пообщаться с именитыми спортсменами. Мы делимся каким-то опытом для них, они делятся каким-то опытом для нас.
Организаторы турнира считают, что лучшие из лучших должны быть не только образованными, но и физически крепкими. Поэтому все финалисты находятся в хорошей физической форме.
Наталья Апончук, директор Белорусской олимпийской академии:
В этом году мы к турниру добавили еще спортивную часть. В рамках состязаний между учащимися средних специальных учебных заведений, помимо интеллектуального турнира, вошли еще соревнования в виде сдачи нормативов государственного физкультурно-оздоровительного комплекса. Это на региональном уровне происходило. И команды-победители области формировались по результатам интеллектуального турнира и по результатам сдачи нормативов.
Победителями «БрэйнБатла» стала команда Могилевского технологического колледжа во главе с Сергеем Мартыновым. Серебро у дружины Гомельского аграрно-экономического колледжа. Бронзу завоевали студенты Свиловичского аграрного колледжа.