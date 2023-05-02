Определились победители и призёры республиканского турнира «БрэйнБатл»

В турнире соревновались студенты из учреждений среднего специального образования. На региональном этапе они прошли свой отбор. В помощь каждой команде был делегирован именитый спортсмен. В «БрэйнБатле» проверили свои знания в области истории олимпийского движения, а также суверенного белорусского спорта и такие известные личности, как Максим Недосеков, Сергей Мартынов, Сергей Макаренко, Наталья Цилинская, Илья Полозков, Александр Романьков и Анна Сола.

Максим Недосеков, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике:

Я не первый раз принимаю участие в «БрэйнБатле». Даже для себя я много чего нового узнаю, особенно в историческом туре. Я ответил для себя только на один-два вопроса из семи. Узнал много чего нового. Ребятам самое важное в этом мероприятии – пообщаться с именитыми спортсменами. Мы делимся каким-то опытом для них, они делятся каким-то опытом для нас.

Организаторы турнира считают, что лучшие из лучших должны быть не только образованными, но и физически крепкими. Поэтому все финалисты находятся в хорошей физической форме.