«Хочется почувствовать вкус конкуренции». Топовые белорусские легкоатлеты соревнуются на ЧБ. Вот что они рассказали

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси для наших легкоатлетов – главный старт летнего сезона. Бороться за награды в Минск приехали все, в том числе и самые именитые спортсмены, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Для некоторых из них национальный форум и вовсе стал одним из этапов возвращения в строй. Это про Максима Недосекова. Для парня, который идет в авангарде белорусской легкой атлетики, год выдался непростым во всех отношениях. Выступать и показывать результаты мешало множество факторов. А к личным переживаниям добавилась и травма. И пусть состояние здоровья еще далеко от идеального, Максим решил, что пора выходить в сектор.

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио:

Физически, наверное, на процентов 50-70 настроение хорошее. Хочется попрыгать. Хочется почувствовать вкус хотя бы конкуренции. Не выигрыша, а хотя бы конкуренции. Соскучился, конечно. Целый год прошел. Еще факторы, которые происходили сейчас. Такой тяжелый год, но надо возвращаться.

Увидеть в деле на чемпионате страны можно было и других звезд нашей легкой атлетики. Например, бегунью Эльвиру Герман. Хотя в стартовых протоколах она теперь значится под другой фамилией – Граборенко. На результатах перемена не отразилась, девушка – чемпионка на стометровке с барьерами. Золотое время – 12,71 секунды. С таким результатом Эльвира превзошла норматив отбора на Олимпиаду-2024, который составляет 12,77. К слову, все три медалистки забега выбежали из 13-ти секунд. А такое случилось впервые в истории чемпионата Беларуси.

Эльвира Граборенко, чемпионка Беларуси по легкой атлетике:

В принципе, я рада сегодняшним результатам, что я наконец-то пробила себя на тот уровень, на который вышла еще в прошлом году. Потому что на предыдущих стартах не получалось этого сделать. Возможно, конечно, доработать, всегда есть где доработать, и я буду стремиться это делать на протяжении следующих стартов.

Приехали соревноваться в Минск с нашими атлетами и российские спортсмены. Благодаря этому выросла и конкуренция. Ощутить накал борьбы смогла прыгунья с шестом Ирина Жук. Девушка покорила высоту 4 метра 60 сантиметров и обошла ближайших соперниц только по количеству попыток. Оценили уровень оппонентов и другие земляки.

Ирина Жук, чемпионка Беларуси по легкой атлетике:

Результатом я немножко недовольна, но мне удалось победить, и это хорошо. Я защитила свой титул с конкуренткой сильной моего же уровня. Впервые на чемпионате Беларуси у нас такая конкуренция в прыжках с шестом, и это очень мотивирует и радует.