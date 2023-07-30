«Хочется почувствовать вкус конкуренции». Топовые белорусские легкоатлеты соревнуются на ЧБ. Вот что они рассказали
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси для наших легкоатлетов – главный старт летнего сезона. Бороться за награды в Минск приехали все, в том числе и самые именитые спортсмены, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Для некоторых из них национальный форум и вовсе стал одним из этапов возвращения в строй. Это про Максима Недосекова. Для парня, который идет в авангарде белорусской легкой атлетики, год выдался непростым во всех отношениях. Выступать и показывать результаты мешало множество факторов. А к личным переживаниям добавилась и травма. И пусть состояние здоровья еще далеко от идеального, Максим решил, что пора выходить в сектор.
Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио:
Физически, наверное, на процентов 50-70 настроение хорошее. Хочется попрыгать. Хочется почувствовать вкус хотя бы конкуренции. Не выигрыша, а хотя бы конкуренции. Соскучился, конечно. Целый год прошел. Еще факторы, которые происходили сейчас. Такой тяжелый год, но надо возвращаться.
Увидеть в деле на чемпионате страны можно было и других звезд нашей легкой атлетики. Например, бегунью Эльвиру Герман. Хотя в стартовых протоколах она теперь значится под другой фамилией – Граборенко. На результатах перемена не отразилась, девушка – чемпионка на стометровке с барьерами. Золотое время – 12,71 секунды. С таким результатом Эльвира превзошла норматив отбора на Олимпиаду-2024, который составляет 12,77. К слову, все три медалистки забега выбежали из 13-ти секунд. А такое случилось впервые в истории чемпионата Беларуси.
Эльвира Граборенко, чемпионка Беларуси по легкой атлетике:
В принципе, я рада сегодняшним результатам, что я наконец-то пробила себя на тот уровень, на который вышла еще в прошлом году. Потому что на предыдущих стартах не получалось этого сделать. Возможно, конечно, доработать, всегда есть где доработать, и я буду стремиться это делать на протяжении следующих стартов.
Приехали соревноваться в Минск с нашими атлетами и российские спортсмены. Благодаря этому выросла и конкуренция. Ощутить накал борьбы смогла прыгунья с шестом Ирина Жук. Девушка покорила высоту 4 метра 60 сантиметров и обошла ближайших соперниц только по количеству попыток. Оценили уровень оппонентов и другие земляки.
Ирина Жук, чемпионка Беларуси по легкой атлетике:
Результатом я немножко недовольна, но мне удалось победить, и это хорошо. Я защитила свой титул с конкуренткой сильной моего же уровня. Впервые на чемпионате Беларуси у нас такая конкуренция в прыжках с шестом, и это очень мотивирует и радует.
Виталий Парахонько, чемпион Беларуси по легкой атлетике:
Не получился результат, на который я рассчитывал. Это барьеры, и любой нюанс может помешать показать результат. Ребята быстро бегут, поэтому здорово, когда есть конкуренция. Конкуренция рождает результат.
Эльвира Граборенко:
Конечно, мотивация, какой-то стимул в любом случае добавились. Спортсмены старались показать лучший результат.
Теперь взрослые атлеты отправляются на заслуженный перерыв. Состоявшийся чемпионат страны дал многим пищу для размышлений. Спортсмены продемонстрировали неплохие результаты, но работать еще есть над чем.
А тем временем Национальному олимпийскому стадиону «Динамо» долго скучать не придется. Совсем скоро соревноваться на нем начнут юные атлеты в рамках II Игр стран СНГ. Масштабный мультиспортивный форум стартует уже менее чем через неделю. И можно не сомневаться – на нем будет жарко!