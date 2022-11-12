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Недосеков на «Народной зарядке»: время непростое, все должны быть подготовлены и просто быть крепкими мужиками

12 ноября 2022 08:50
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Новости Беларуси. Эстафету народного силового марафона «За Отечество!» принял Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс молодого бойца прошли студенты столичных вузов.  

Недосеков на «Народной зарядке»: время непростое, все должны быть подготовлены и просто быть крепкими мужиками-1

Обращаться с автоматом, выживать в лесу и отражать нападение в рукопашном бою. Навыки начальной военной подготовки успешно усвоили более 60 ребят. Участие в марафоне принял и бронзовый призер-олимпиец Максим Недосеков. Знаменитый спортсмен и первый секретарь БРСМ Александр Лукьянов провели импровизированную «Народную зарядку».  

Недосеков на «Народной зарядке»: время непростое, все должны быть подготовлены и просто быть крепкими мужиками-4

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр:  
Такие мероприятия воспитывают гордость за свою страну. Сейчас время такое непростое, все должны, возможно, быть подготовлены и просто быть крепкими мужиками.  

Недосеков на «Народной зарядке»: время непростое, все должны быть подготовлены и просто быть крепкими мужиками-7

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
Сегодня как никогда актуально через такие формы работы, взаимодействие различных общественных объединений сплачивать молодежь, показывать личным примером, и в том числе обучать тем знаниям, которые помогут им просто в повседневной деятельности. У каждого молодого человека на пути становления должен быть опыт взаимодействия с нашими Вооруженными Силами, с нашими инструкторами, спортсменами. Они должны привить себе культуру здорового образа жизни.  

Недосеков на «Народной зарядке»: время непростое, все должны быть подготовлены и просто быть крепкими мужиками-10

Народный силовой марафон организовал благотворительный фонд Алексея Талая. Его целью является, чтобы как можно больше людей занялись спортом.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Максим Недосеков # Александр Лукьянов # Алексей Талай # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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