Недосеков на «Народной зарядке»: время непростое, все должны быть подготовлены и просто быть крепкими мужиками

Новости Беларуси. Эстафету народного силового марафона «За Отечество!» принял Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс молодого бойца прошли студенты столичных вузов.

Обращаться с автоматом, выживать в лесу и отражать нападение в рукопашном бою. Навыки начальной военной подготовки успешно усвоили более 60 ребят. Участие в марафоне принял и бронзовый призер-олимпиец Максим Недосеков. Знаменитый спортсмен и первый секретарь БРСМ Александр Лукьянов провели импровизированную «Народную зарядку».

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр:

Такие мероприятия воспитывают гордость за свою страну. Сейчас время такое непростое, все должны, возможно, быть подготовлены и просто быть крепкими мужиками.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Сегодня как никогда актуально через такие формы работы, взаимодействие различных общественных объединений сплачивать молодежь, показывать личным примером, и в том числе обучать тем знаниям, которые помогут им просто в повседневной деятельности. У каждого молодого человека на пути становления должен быть опыт взаимодействия с нашими Вооруженными Силами, с нашими инструкторами, спортсменами. Они должны привить себе культуру здорового образа жизни.