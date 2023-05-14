«Это сила». О роли национальных символов в карьере спортсмена поговорили с Максимом Недосековым

Новости Беларуси. После 2020 года мы без ложной скромности заявляем наши истинные символы, их в городе становится заметно больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Те же флаги логично вписались в урбанистический масштаб. И кажется, что им здесь самое место.

Ольга Коршун, СТВ:

Наш флаг действительно на высоте. Это буквально. Мы находимся на крыше одного из самых высоких зданий в Минске. 133 метра. Из этой точки флаг смотрится не только красиво, а еще и символично. Это наш маяк ценностей, наша точка опоры, найти которую можно буквально подняв взгляд вверх. Флаг – это еще и символ того, что мы транслируем во внешний мир: безопасность, созидание и стабильность. То, что сегодня можно обрести под белорусским флагом.

Большинство белорусов считают главными национальными символами гимн, герб и флаг. Их значимость среди молодежи даже выше, чем у среднего поколения. Это к вопросу о точках опоры. А представьте, какую роль национальные символы играют в жизни спортсмена, когда флаг и гимн неразрывно связаны с самыми яркими событиями в их профессиональной карьере, а то и в жизни в целом. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что нашим национальным символам вход на международные старты воспрещен. Как это отражается на атлетах и что они испытывают, стоя на пьедестале? О символах и символизме мы поговорили с призером Олимпийских игр Максимом Недосековым. Что чувствует чемпион, стоя на пьедестале? Ольга Коршун:

Вы не раз уже представляли нашу страну на самых высоких соревнованиях международного уровня, мне вспоминается ваше выступление в 2021 году на чемпионате Европы. Конечно, вспоминается, потому что вы там взяли золото, в вашу честь звучал наш гимн, поднимался белорусский флаг, на трибунах 40 тысяч человек, у экранов телевизоров еще больше. В этот момент какие чувства у вас были?

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике:

Я, наверное, даже вспомню 2017 год, у меня осталось больше эмоций, потому что это был чемпионат Европы юниорский. Я тогда в первый раз выиграл золото, еще и с рекордом Европы по юниорам, 40-летний держался рекорд. И когда я стоял на пьедестале, я просто не верил. Не верил в то, что я стою на первом месте, это мечта любого спортсмена – оказаться на пьедестале. А быть первым – быть лучшим. Ольга Коршун:

А как этот момент, когда гимн звучит и твой флаг, что тогда чувствуешь? Максим Недосеков:

Чувствуется гордость, что все было проделано не зря. Как помогала тебе страна, как помогали тренеры, все руководство, что это все было не зря, и ты показал это на уровне и представляешь свое государство, страну на международной арене. И она первая. «Это сила». О роли национального флага в карьере спортсмена

Ольга Коршун:

На Олимпиаде в Токио у вас была бронзовая медаль. Я пересматривала ваше интервью. И вот в тот момент, когда вы поняли уже, что заняли третье место, доказали, что вы спортсмен самого высокого уровня, вы даже первый комментарий давали, укрывшись флагом. Максим Недосеков:

Традиция в легкой атлетике – всегда делается круг почета. Были такие эмоции, что ты просто не верил в то, что ты находишься на Олимпиаде и занимаешь призовое место, и тебе только 23 года. Ольга Коршун:

И в этот момент важно ощущать, что за тобой вся страна сейчас. Максим Недосеков:

Да, да, конечно. Ольга Коршун:

Этот флаг как символ того, что передаю эмоции всем тем, кто болел.

Максим Недосеков:

Это сила. Когда ты понимаешь, что на трибунах развивается твой белорусский флаг, тебя поддерживают, и прекрасно понимаешь, когда ты уезжаешь на Олимпиаду, сколько людей в тебя верят. Убрали флаг просто для показухи Ольга Коршун:

МОК предлагает выступать спортсменам без своих национальных символов. Вы к этому как относитесь? Это повлияет на ваше эмоциональное состояние или все равно?

Максим Недосеков:

Я прекрасно знаю, из какой я страны, зрители прекрасно знают, откуда Недосеков, все на соревнованиях знают, откуда я. То, что там будет белый флаг, ничего страшного. Мы должны наоборот выступать еще сильнее, чтобы люди смотрели. Они не будут смотреть, что это белый флаг, они знают, из какой ты страны. Это так, для вида, это деньги. Ольга Коршун:

То есть, как сказал Президент, у наших спортсменов гимн и флаг в сердце, необязательно, чтобы это было перед глазами. Максим Недосеков:

Конечно, они убрали это просто для показухи, потому что так надо.