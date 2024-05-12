«Чувство принадлежности к народу». Беларусь отмечает День госсимволов. Что для нас значит этот день?

Сегодня мы в едином патриотическом порыве отдаем дань уважения неотъемлемым атрибутам нашей независимости: нашим государственным символам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит напомнить: основу такого новшества заложил глава государства в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Все три символа объединяют нас в самые важные моменты в судьбе Отечества: от праздников до спортивных побед. А самое главное – скрепляют национальное согласие.

С тех пор над самой молодой и самой знаковой площадью при любой погоде 24 часа в сутки на 70-метровой высоте возвышается наша гордость. По периметру площади Государственного флага и герба расположены гранитные стелы с картой Беларуси, текстом гимна. Неизменные ориентиры развития страны ее процветания и благополучия. Государственные символы – отражение сущности нации. Каждый элемент, каждое слово выбраны белорусами прямо в точку. Государственный флаг Беларуси принят по результатам референдума, проходившего в мае 1995 года.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если мы с вами, например, посмотрим на Государственный флаг Республики Беларусь, то прежде всего следует отметить, что он имеет глубинные исторические корни. Хотя как флаг утвержден был, предшествующий образец, если мы говорим о флаге БССР, который стал основой для флага Республики Беларусь современного, это 1951 год. Но сама смысловая нагрузка и сочетание цветов, орнамент – глубокие, очень древние корни. Беларусь – первая в мире страна, которая учла национальный орнамент в качестве элемента государственного символа. В его основе – узор, вытканный Матреной Маркевич, крестьянкой из деревни в Сенненском районе. В орнаменте заложено благополучие и традиции. Красный цвет флага символизирует силу и мужество; зеленый – надежду, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, созидание; белый – чистоту и высокую духовность. Это наша земля, поля, леса. Это наша историческая память. В нем Победа наших дедов в Великой Отечественной войне. Это наше прошлое и настоящее, преемственность поколений. Наш путь суверенного и независимого государства. Лента в цвета белорусского флага бережно обрамляет наш герб, будто подчеркивает неразрывную связь государственных символов. Здесь же золотой контур страны – это суверенитет, территориальное единство государства. Венок из золотых колосьев, цветов льна и клевера символизирует благополучие и достаток. Звезда – знак мужества и высоких помыслов. Восходящее солнце – символ жизни. Земной шар – желание жить в мире и согласии, сотрудничать со всеми странами. Мы, белорусы – мирные люди. Дополняет государственный портрет наш гимн. Его первые строки – квинтэссенция белорусской национальной идеи.

Юлия Андреева, обозреватель журнала «Беларуская думка»:

«Мы, беларусы – мірныя людзі, сэрцам адданыя роднай зямлі» – это совершенно удивительная фраза, потому что нет ни одного гимна в мире, где заявлялось бы с первых строчек, что мы – мирные люди. Заявленное в тексте миролюбие сочетается с умением постоять за себя, отстоять себя, с глубокой внутренней мужественностью. С государственными символами разделяем радость наших побед.

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр (прыжки в высоту):

Это гордость за свою страну, честь, что ты представляешь ее. Больше людей узнают о Беларуси.

Эверест, Эльбрус, в Антарктиде и даже в космосе – это связь с Родиной. Наши главные символы венчают все государственные учреждения в стране и белорусские диппредставительства за рубежом. Герб, гимн и флаг – их триединство паспорт – нашего государства, нашей большой семьи белорусов.

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма:

Это чувство особенное. Чувство принадлежности к народу, Родине. Юноши и девушки публикуют фотографии с госсимволами на личных страницах в соцсетях под определенными хештегами. Молодежный челлендж «Ганаруся роднымi сiмваламi» своего рода месседж будущим поколениям – обязательно чтить историю, традиции, приумножать духовность своей страны.

Александр Иваненко, второй секретарь ЦК БРСМ:

Обязанность каждого молодого человека, любого гражданина нашей страны, независимо от возраста, знать и почитать свои государственные символы. Под нашим флагом выступают наши промышленные гиганты, под этим флагом создаются семьи. Под этим флагом живем мы каждый день.