Тем временем продолжают вскрываться новые факты о проектах и направлениях, которые финансировало уже скандально известное Агентство США по международному развитию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так выяснилось, что Штаты оказывали влияние на политику Молдовы, незаконно финансируя правящую президентскую партию «Действие и солидарность» через USAID. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат парламента от оппозиционного блока Марина Таубер.

По ее словам, агентство контролировало ключевые функции государства, вливая миллионы долларов в политические процессы Молдовы. Деньги поступали через неправительственные организации, в которых работали члены партии. Политики получали зарплаты из американских грантов, а затем делали пожертвования непосредственно самой партии. В том, что USAID поддерживает правящий режим в Молдове, призналась и сама Майя Санду. Ей не понравилось то, что после того, как новая администрация Белого дома практически полностью остановила деятельность агентства, вершить политический порядок по собственному сценарию теперь придется за кровные деньги.