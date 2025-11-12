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Международный валютный фонд прекратил финансирование Молдовы

12 ноября 2025 11:39
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Международный валютный фонд прекратил финансирование Молдовы, отказав правительству Майи Санду в последнем транше на сумму около 170 миллионов долларов. Эксперты назвали это крахом политики президента. В качестве аргументов приводят невыполнение заявленных экономических реформ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный валютный фонд прекратил финансирование Молдовы-2

Вместо реальных изменений в энергетике и борьбе с коррупцией, власти занимались имиджевыми кампаниями, а бюджетный дефицит вырос до критической отметки в миллиард долларов. Остановка программы финансирования означает для Молдовы потерю доступа к дешевым кредитам и необходимость занимать средства на внутреннем рынке под высокие проценты. 

# Майя Санду # Новости Молдовы # Международная политика

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