Прямой эфир

Санду: в Молдове действует преступная группировка, которая покупает голоса избирателей

11 ноября 2024 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Молдове, которая только пережила президентские выборы, разгорается политический скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказывается, в стране действует преступная группировка, которая покупает голоса избирателей. С таким громким заявлением выступила переизбранный глава государства Майя Санду.

Санду: в Молдове действует преступная группировка, которая покупает голоса избирателей-2

По ее словам, криминальное сообщество занимается этим уже десять лет. Кто эти люди, президент не озвучила. Но известно, что спектр их деятельности довольно широк. В том числе незаконное финансирование партий и избирательных кампаний, давление на граждан. Так, им на языке финансов объясняли, за кого надо голосовать, и закрепляли информацию определенной суммой. Известно, что на эти цели пошло почти 40 миллионов долларов.

Уже сейчас речь идет о 150-300 тысячах голосов. Однако, как ни странно, полиция на эти факты не реагирует. Как заявила Санду, налицо политическая коррупция. Вот только бороться с ней, как оказывается, некому. Президент также подчеркнула, что антикоррупционная прокуратура республики не справляется со своей задачей.

# Новости Молдовы # Майя Санду

Другие новости рубрики

Все новости
В Варшаве прошёл марш националистов по случаю Дня независимости
11 ноября 2024 16:55

В Варшаве прошёл марш националистов по случаю Дня независимости

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений
11 ноября 2024 16:41

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Pais: Киев держит в Курской области больше сил, чем в горячих точках Донбасса
11 ноября 2024 13:48

Pais: Киев держит в Курской области больше сил, чем в горячих точках Донбасса