Санду: в Молдове действует преступная группировка, которая покупает голоса избирателей

В Молдове, которая только пережила президентские выборы, разгорается политический скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказывается, в стране действует преступная группировка, которая покупает голоса избирателей. С таким громким заявлением выступила переизбранный глава государства Майя Санду.

По ее словам, криминальное сообщество занимается этим уже десять лет. Кто эти люди, президент не озвучила. Но известно, что спектр их деятельности довольно широк. В том числе незаконное финансирование партий и избирательных кампаний, давление на граждан. Так, им на языке финансов объясняли, за кого надо голосовать, и закрепляли информацию определенной суммой. Известно, что на эти цели пошло почти 40 миллионов долларов.

Уже сейчас речь идет о 150-300 тысячах голосов. Однако, как ни странно, полиция на эти факты не реагирует. Как заявила Санду, налицо политическая коррупция. Вот только бороться с ней, как оказывается, некому. Президент также подчеркнула, что антикоррупционная прокуратура республики не справляется со своей задачей.