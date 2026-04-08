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Опрос IMAS: большинство жителей Молдовы поддерживают диалог с Россией

08 апреля 2026 10:31
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Опрос IMAS: большинство жителей Молдовы поддерживают диалог с Россией-0

Большинство молдаван выступают в поддержку установления прямого диалога с РФ. На это указывают итоги соцопроса компании IMAS, пишет РИА Новости.

По словам директора организации Дору Петруцци, 71% из числа опрошенных высказались за прямые переговоры Молдовы и России для проработки вопроса поставок газа и нефтепродуктов. Также 70% участников исследования положительно относятся к идее диалога между ЕС и РФ, чтобы иметь возможность получать ресурсы по более низкой стоимости.

Из общего числа молдаван, поддерживающих переговоры с Москвой, 1/4 ожидает данного шага лично от молдавского лидера Майи Санду, указал Петруцци.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Майя Санду

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