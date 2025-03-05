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USAID помогло Майе Санду победить на президентских выборах в Молдове

05 марта 2025 19:54
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Несколько недель прошло с момента ликвидации американского Агентства по международному развитию, но новые факты вмешательства во внутренние дела продолжают всплывать. USAID помогло Майе Санду победить на президентских выборах в Молдове, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

USAID помогло Майе Санду победить на президентских выборах в Молдове-2

Отмечается, что ведомство потратило более 120 тысяч долларов на организацию голосования для 300 тысяч избирателей. В описании гранта уточнялось, что финансирование направлено на увеличение и укрепление поддержки среди молдаван европейской интеграции страны. 

Ко всему прочему, по мере приближения второго тура президентских выборов агентство активно работало среди молдавской диаспоры в Италии, Румынии и Великобритании, используя социальные сети, мероприятия и прочие усилия для привлечения избирателей на участки для голосования.

# Майя Санду # Выборы

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