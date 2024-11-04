Молдавский ЦИК подсчитал все бюллетени и официально объявил результаты президентских выборов. Действующая глава государства Майя Санду выиграла , получив более 55 % голосов, а ее соперник, экс-прокурор Александр Стояногло – чуть менее 45 %. Но победа стороннице европейского курса далась нелегко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй тур ознаменовался огромным количеством нарушений. Как и на первом этапе, Центризбирком решил лишить некоторых граждан, находящихся за границей, права голоса. Так, в России власти организовали только два участка в Москве для полумилионной диаспоры, а на все дело выделили лишь 10 тысяч бюллетеней. Такая ситуация вынудила многих желающих отправиться в другие страны, чтобы определить будущий курс родины.

Александр Самсон, певец и композитор (Молдова):

Я хочу, чтобы Молдова процветала, как 40-50 лет назад. У нас было все: яблоки, виноград, вишня – все цвело. Теперь ничего нет – поля пустые, одни обломки. Вот такая сейчас Молдова. Я этого не хочу. Хочу, чтобы она цвела и пахла.

Но не только манипуляции диаспорой стали рычагами для победы. Во время голосования в самых оппозиционных частях страны – в Гагаузии и на левобережье Днестра – прошли эвакуации участков в связи с так называемыми сообщениями о минировании, которые поступали к правоохранителям. Ко всему прочему, на некоторых пунктах по этому случаю выносились урны для голосования из здания, что стало одним из множества вопиющих нарушений. Но никакие подтасовки не волнуют ни властей, ни западных чиновников. ЦИК, как и наблюдатели от ОБСЕ, не нашли фальсификаций и признали результаты, оставив волю молдавского народа без внимания.