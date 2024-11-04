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Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдове

04 ноября 2024 06:56
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Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдове. После обработки почти 99 % протоколов у нее без малого 55 % голосов, у Александра Стояногло – немногим более 45 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные ЦИК.

Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдове-2

Наблюдательная миссия молдавской правозащитной организации зафиксировала 544 инцидента на избирательных участках. Отчет подчеркивает многочисленные проблемы. Среди нарушений – неправильное хранение бюллетеней, прерывание видеозаписи процесса голосования и необоснованное его приостановление, технические сбои в системе регистрации избирателей. Также миссия зафиксировала попытки прямого влияния на голосующих, включая предоставление материальных и денежных поощрений, запугивание и акты насилия в отношении участников избирательного процесса. В общем, Кишинев хоть сегодня готов к вливанию в ЕС, с чем еще до оглашения ЦИК итоговых результатов Санду поздравила глава Еврокомиссии.

Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдове-4

Минск для граждан Молдовы сделал все, чтобы их голос оказался услышан. В посольстве работал избирательный участок. Чтобы реализовать свое электоральное право, в Беларусь из России прибыли 100 избирателей с молдавскими паспортами. На территории России проживает почти полумиллионная диаспора. При этом участков для голосования лишь два, и только в Москве. В минском посольстве работа продолжалась до девяти часов вечера. Учитывая наплыв граждан Молдовы, белорусская сторона организовала пункты обогрева. С людьми работали наши волонтеры.

# Выборы # Новости Молдовы # Майя Санду

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