Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдове. После обработки почти 99 % протоколов у нее без малого 55 % голосов, у Александра Стояногло – немногим более 45 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные ЦИК.

Наблюдательная миссия молдавской правозащитной организации зафиксировала 544 инцидента на избирательных участках. Отчет подчеркивает многочисленные проблемы. Среди нарушений – неправильное хранение бюллетеней, прерывание видеозаписи процесса голосования и необоснованное его приостановление, технические сбои в системе регистрации избирателей. Также миссия зафиксировала попытки прямого влияния на голосующих, включая предоставление материальных и денежных поощрений, запугивание и акты насилия в отношении участников избирательного процесса. В общем, Кишинев хоть сегодня готов к вливанию в ЕС, с чем еще до оглашения ЦИК итоговых результатов Санду поздравила глава Еврокомиссии.