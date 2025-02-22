Прямой эфир

В Молдове оппозиция пикетирует администрацию президента с требованием смены власти

22 февраля 2025 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Слепое поклонение европейским политическим идолам может стоить очень дорого. И яркий тому пример – Молдова, у руля которой очевидный ставленник Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сегодня тысячи людей пикетируют здание администрации президента Майи Санду с требованием отставки главы республики и поддерживающей ее партии «Действие и солидарность».

Участники акции, которую инициировала партия социалистов, принесли с собой национальные флаги и антиправительственные транспаранты. Люди обвиняют правительство в том, что зарплат и пособий со стороны государства не хватает даже на оплату коммунальных счетов и продуктов первой необходимости.

В Молдове оппозиция пикетирует администрацию президента с требованием смены власти-2

Более того, протестующие требуют отстранить президента Санду от должности и провести досрочные выборы, а также отменить цензуру и возобновить диалог с Москвой о поставках газа.

Отметим, уже на протяжении 4 лет Молдова переживает тяжелый энергетический кризис, который спровоцировал семикратный рост цен на голубое топливо, а также рекордную инфляцию.

# Новости Молдовы # Майя Санду

Другие новости рубрики

Все новости
Sky News: Зеленский пока не готов подписать сделку с США по природным ресурсам
22 февраля 2025 15:21

Sky News: Зеленский пока не готов подписать сделку с США по природным ресурсам

Депутат Белик заявил, что США отправили Зеленскому «черную метку»
22 февраля 2025 14:57

Депутат Белик заявил, что США отправили Зеленскому «черную метку»

Reuters: Россия может отдать свои замороженные активы на восстановление Украины
22 февраля 2025 14:25

Reuters: Россия может отдать свои замороженные активы на восстановление Украины