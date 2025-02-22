Слепое поклонение европейским политическим идолам может стоить очень дорого. И яркий тому пример – Молдова, у руля которой очевидный ставленник Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня тысячи людей пикетируют здание администрации президента Майи Санду с требованием отставки главы республики и поддерживающей ее партии «Действие и солидарность».

Участники акции, которую инициировала партия социалистов, принесли с собой национальные флаги и антиправительственные транспаранты. Люди обвиняют правительство в том, что зарплат и пособий со стороны государства не хватает даже на оплату коммунальных счетов и продуктов первой необходимости.