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Захарова напомнила Санду заплатить за российский газ

18 декабря 2024 13:55
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Молдове надо оплатить газ, которым страна пользовалась, вместо выдумывания сказок про «шантаж» РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Захарова напомнила Санду заплатить за российский газ-1

Фото: Pinterest

По словам Захаровой, власти Молдовы, хотя страна находится в нейтральном статусе, не останавливаются в неприкрытом заигрывании с НАТО. В ходе своего визита в Брюссель президент Молдовы Майя Санду «ритуально жаловалась на газовый шантаж России. Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой», отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что властям Кишинева пора внести оплату за газ, а не заниматься придумыванием сказок про шантаж.

Ранее власти Молдовы отказались признавать долг «Газпрому» в размере 700 миллионов долларов за предыдущие поставки.

# Международная политика # Мария Захарова # Майя Санду

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