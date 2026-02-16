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Новости по тегу #лошади

Место, где живут цирковые лошади! Как познакомиться с четвероногими артистами – подсказываем локацию
16 февраля 2026 15:11

Место, где живут цирковые лошади! Как познакомиться с четвероногими артистами – подсказываем локацию

Что такое иппотерапия и почему она полезна для каждого человека? Рассказываем
21 января 2026 08:29

Что такое иппотерапия и почему она полезна для каждого человека? Рассказываем

Скорее эксклюзив, чем реальная рабочая сила – в чём причина слаборазвитого коневодства?
04 января 2026 18:25

Скорее эксклюзив, чем реальная рабочая сила – в чём причина слаборазвитого коневодства?

Символ энергии, свободы и трудолюбия! Что принесёт год Огненной Лошади и как удержаться в седле
03 января 2026 17:18

Символ энергии, свободы и трудолюбия! Что принесёт год Огненной Лошади и как удержаться в седле

На этой фазенде можно покататься на лошадях и отдохнуть от городской суеты. Побывали в гостях у белорусских фермеров
08 декабря 2025 15:37

На этой фазенде можно покататься на лошадях и отдохнуть от городской суеты. Побывали в гостях у белорусских фермеров

Конный спорт для каждого – как агробизнес поддерживает верховую езду для детей в Беларуси?
11 ноября 2025 17:37

Конный спорт для каждого – как агробизнес поддерживает верховую езду для детей в Беларуси?

Готовы к прогулке с ветерком? Самое время прокатиться на элитном такси прошлого века
20 октября 2025 16:45

Готовы к прогулке с ветерком? Самое время прокатиться на элитном такси прошлого века

Первую лошадь она спасла! Белоруска рассказала, как создала собственный конный клуб
09 сентября 2025 17:52

Первую лошадь она спасла! Белоруска рассказала, как создала собственный конный клуб

На крупнейшей выставке страны «Белагро-2025» выбирают лучшую племенную лошадь
04 июня 2025 10:42

На крупнейшей выставке страны «Белагро-2025» выбирают лучшую племенную лошадь

Конефермы Беларуси готовят лошадей к выставке «Белагро»
30 мая 2025 08:23

Конефермы Беларуси готовят лошадей к выставке «Белагро»

«Если потеряет равновесие, она это почувствует и всегда остановится». Почему детям полезно заниматься конным спортом
02 сентября 2020 13:47

«Если потеряет равновесие, она это почувствует и всегда остановится». Почему детям полезно заниматься конным спортом

«Они очень трудолюбивые, стараются услужить человеку». Чем уникальна белорусская упряжная лошадь
02 сентября 2020 11:21

«Они очень трудолюбивые, стараются услужить человеку». Чем уникальна белорусская упряжная лошадь