Новости по тегу #лошади

Чисто мужской коллектив. Породы и характеры разные, но абсолютно все общительные и расположены к человеку.
Лошади издавна признаны удивительными целителями, а верховая езда – это не просто спорт, а исцеляющий «диалог».
Заметна тенденция: лошади в Беларуси переходят с формата рабочей силы в животные для хобби.
Год обещает быть динамичным и богатым на события, а также принести возможности для роста.
Спешим вас познакомить с замечательной семьей фермеров – Анжеликой и Денисом Захарчук. Их дедушки и бабушки всегда держали благородных животных, оттого на «ты» с пегасами с самого детства, катались без седла и ухаживали за сельскими тружениками
Местные хозяйства не только заботятся о конюшнях, но и помогают в подборе кадров, инвестируют в инфраструктуру. Например, в Кобринском и Брестском районах дети могут заниматься конным спортом бесплатно.
Можно представить, как раньше путешествовали наши предки и удивиться, сколько времени это занимало. Покатушки на бричке обожают взрослые и дети. Частенько такой экипаж заказывают молодожены, именинники и влюбленные парочки.
Совсем случайно Юлия приметила живописную территорию. На просторном участке можно было спокойно постись лошадям весь световой день. Условия максимально приближены к естественным.
Победителей выберут в трех номинациях, определят и лучшее племенное хозяйство по разведению белорусской упряжной. Всего в конкурсе участвует почти 20 лошадей.
Несколько дней остается до главного аграрного форума страны – международной специализированной выставки «Белагро».
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