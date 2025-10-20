Готовы к прогулке с ветерком? Самое время прокатиться на элитном такси прошлого века

Готовы к прогулке с ветерком? Самое время отправиться в сплав по Дриссе. Гляжусь в тебя, как в зеркало! Настоятельно рекомендуем сплавиться по Дриссе. Она, как и все местные ландшафты, подарок ледника, сообщили в программе «Путевка BY» на СТВ. А мы уже готовы к прогулке с ветерком!

Татьяна Сапрончик, ветврач: Приглашаю вас прокатиться на бричке, приятно познакомиться, это товарищ Барон, покладистый, хороший, но с характером. Время от вас зависит: от получаса и выше, хоть на целые сутки. Можете с пикником, с обедом. Людям очень нравится, потому что это идет общение с природой, обзоры местности. Помимо Барона есть еще две лошадки, верховая езда, прогулки по лесу тоже пользуются спросом.

Тур по-графски! Уносимся в лесную даль со штурманом Бароном! Элитное такси прошлого века. Можно представить, как раньше путешествовали наши предки и удивиться, сколько времени это занимало. Покатушки на бричке обожают взрослые и дети. Частенько такой экипаж заказывают молодожены, именинники и влюбленные парочки. Зимой можно приодеть тулуп и сменить бричку на сани! Будет горячо!

Виталий Новиков, директор базы отдыха:

Здесь есть верх, еще накрывается от дождя. Зимой, пожалуйста, на снегоходах. Есть у нас еще болотоходы. Здесь у нас тир, по тарелочкам можно пострелять.

Этот лес, как из скандинавской саги, разбивает сердца. Сосновый бор сменяет можжевельник и лиственница. Воздух здесь чистейший. Эталон! У городских даже частенько кружится голова. После такой прогулки вдохновитесь, оздоровитесь и наберете полные корзины лесных даров! Кстати, показателем идеальной экологии является борода Святого Пантелеймона или, как в народе говорят, волосы Лешего.