«Они очень трудолюбивые, стараются услужить человеку». Чем уникальна белорусская упряжная лошадь

Чем уникальна белорусская упряжная лошадь, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Белорусская упряжная – это про настоящую дружбу и взаимопонимание. Для Юлии Воронько «белорусы» и вовсе – любовь с первого взгляда. В конном спорте девушка уже давно. Работала с лошадьми разных пород, возрастов и характеров. Но мимо белорусской упряжной пройти не смогла. Легкость движений четырехлетнего Мегабайта, его необычная расцветка и дружелюбный нрав покорили сразу. Девушка признается, работать с такой лошадью – одно удовольствие. Прекрасно подходит для работы в упряжи и под седлом. Как появилась белорусская порода лошадей

Юлия Воронько:

Эта лошадь обладает хорошей техникой прыжка, у них правильное, хорошее движение, и эта порода лошади как будто создана для детско-юношеского и любительского спорта. Я надеюсь, что вскоре у нас в стране наши спортсмены и любители, а также за границей оценят этих лошадей по достоинству. Лошадь легко обучаема, с ней не возникает никогда никаких трудностей, они очень трудолюбивые, они стараются услужить человеку, поэтому в работе эта лошадь очень легкая. Для меня это действительно уникальная порода.

К слову, конь прекрасно поладил с хозяйкой. И даже несмотря на то, что до встречи с девушкой никуда не ездил, бодро попрощался с сородичами и охотно отправился в путешествие. Юлия признается: такое доверие со стороны животного заставляет что-то внутри ёкать. Мегабайта будут старательно обучать и, возможно, вскоре он выступит на соревнованиях. Для детско-юношеского спорта такая лошадь – идеальна. А еще она как самый настоящий лучший друг. Всегда готова поднять настроение и сделать пару кружочков красивой рысью.

Владельцы лошадей признаются: любовь к этим животным идет откуда-то с детства. Еще даже не видя жеребца вживую, проникаешься к нему непонятной, нежной любовью. Когда Юлия Азаренко была маленькой, то мечтала о своей лошадке, просила ее в подарок на День рождения, Новый год и другие всевозможные праздники. Уйти в конный спорт не получилось, но это девушку не остановило. К мечте она шла долго и упорно, даже мужа, далекого от конного спорта, смогла влюбить в лошадей. Сейчас у девушки их 5. Каждая – любимая и дорогая. Белорусская упряжная для Юлии порода особенная. Именно с нее и началось осуществление мечты.

Юлия Азаренко:

Первая моя лошадь была куплена чисто душевным порывом, мы ехали смотреть лошадей в одно место и, проезжая поле, увидели пасущуюся лошадь. Кто сидел в машине, все провели взглядом, сказали: «А, какая лошадь!» Но она паслась на поле вдалеке, и мы поехали дальше. Мы приехали на место, куда мы ехали смотреть лошадку, посмотрели на тех лошадок, никто не зацепил, сердце не екнуло. И мы у конюха спросили, может быть, он знает, кто продает у них в округе лошадок. Он сказал: «А вы, наверное, проезжали там, на горочке пасется». Поехали смотреть. Приехали, посмотрели. Это была наша первая лошадь – Маруся. Это была белорусская упряжная лошадка, первая моя лошадка была куплена именно сердцем. Я, наверное, не смогу расстаться с этой породой, потому что как и у собак, в разной породе есть свои плюсы и минусы. Основным, наверное, плюсом я назову у этой породы непробиваемость характера. Даже если она чего-то боится, она чего-то испугается, она обязательно подойдет и проверит, действительно ли это что-то страшное. Она не будет паниковать, никуда не убежит. На этой лошади ты абсолютно уверен в полях, это очень такой классный и надежный напарник.

Самое интересное состоит в том, что когда я мечтала о своей конюшне, я мечтала о том, что я буду утром выходить к лошадке и ездить на ней верхом по кругу, буду кататься. В моих мечтах ни разу не было ни уборки навоза, ни кормежки, ни чистки лошадей, ни работы с лошадью, а с лошадью тоже нужно хотя бы раз в неделю работать, чтобы она была в хорошей физической форме, чему-то ее новому учить – этого в моих мечтах не было. Это появилось со временем. Потом уже когда прошел ни год, ни два, я осознала, как же не верны были мои мечты и как реальность далека от фантазии. И я не скажу, что мне от этого плохо. Мне это нравится.

С первой лошадью Юлия мучилась долго. Старалась понять и принять непростой характер, вникнуть в тонкости ухода за животным. Но все это – с радостью. Марусе сейчас 15 лет. С ней остались и два ее жеребенка. Например, Гута. Юлия признается, что лошади давно стали частью ее жизни, от которой невозможно отказаться. Гуту она и вовсе понимает с полувзгляда. Признается, что характер у нее норовистый. Впрочем, его можно в прямом смысле увидеть.

Юлия Азаренко:

Есть достаточно популярная среди конников книга, где по форме морды можно определить характер у лошади. Почему-то попадает под все те описания. Форма ноздрей, обращаем внимание на подбородок, насколько лошадь сжимает сильно губы, напряженные или держит их как будто расслабленно. У нее мягкий подбородок, такой сглаженный, расслабленные губы – это говорит о том, что лошадь уравновешенная по своему характеру и не истеричка. Еще у нее, если смотреть по профилю, такая, как выпуклая часть на морде, не сказать, что сильно горбоносая, но выпуклость небольшая есть. Это говорит о том, что лошадь хорошо думает, но чаще думает для себя.