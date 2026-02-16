Место, где живут цирковые лошади! Как познакомиться с четвероногими артистами – подсказываем локацию

Завершаем уикенд в программе «Путевка BY» в благородной компании и отправляемся на прогулку с ветерком. В этно-деревне есть не просто лошади, а настоящие артисты, которые собирают бурные аплодисменты в конно-цирковом шоу, которое не имеет аналогов в Беларуси!

Феерия эмоций и блестящие трюки. Это стоит увидеть! Сейчас здесь живут 17 «пегасов». Чисто мужской коллектив. Породы и характеры разные, но абсолютно все общительные и расположены к человеку. Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом.

Александра Сечко, жокей:

Султане, покажись! Это жеребец, представитель фризской породы. Он достаточно своенравный товарищ. Он вожак. Они очень умные, фризы очень человекоориентированы. Они очень склонны к дрессуре. У них мохнатые ноги, богатые гривы, и они черного, вороного цвета…

Знакомьтесь, Трошик – похититель сердец! Идеальный компаньон для свиданий и настоящих рыцарей, чтобы сделать предложение на 14 февраля! Кстати, такие истории здесь случались не раз. Грумеры сотворили чудо специально для шоу. Теперь красавчик – желанная фотомодель. Опытные жокеи могут отправиться в поход по нарочанским просторам и насладиться зимней сказкой.

Александра Сечко:

Была женщина, которая решила отпраздновать свой юбилей, ей было 85 лет, и она первый раз сидела верхом на лошади. Мы ее, конечно, несли как хрустальную вазу, но все прошло очень успешно.