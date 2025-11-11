Конный спорт для каждого – как агробизнес поддерживает верховую езду для детей в Беларуси?

Местные хозяйства не только заботятся о конюшнях, но и помогают в подборе кадров, инвестируют в инфраструктуру. Например, в Кобринском и Брестском районах дети могут заниматься конным спортом бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конный спорт для каждого. В Беларуси работают 13 конных школ, которые обучают детей верховой езде. Но выделяется пример Брестской области. Здесь практикуют необычный формат партнерства – профсоюзные детско-юношеские спортивные школы финансово поддерживают представители агропромышленного комплекса.

Три мушкетера – именно так себя называют братья. Илья, Александр и Вадим воспитываются в доме семейного типа и три раза в неделю приезжают в конную школу из Высокого в Остромечево за 24 километра. Все ради возможности общения с лошадьми.

– Мне нравятся кони, потому что их можно гладить, кормить.

– Добрые, иногда чуть-чуть злые. Брыкаются, когда новые опилки.

– Смешные бывают. Надо не бояться лошадей. Запоминать все, что нужно делать.

Мальчишки занимаются верховой ездой второй год – и это не стоит их маме ни копейки. За исключением дороги.