Конный спорт для каждого – как агробизнес поддерживает верховую езду для детей в Беларуси?
Конный спорт для каждого. В Беларуси работают 13 конных школ, которые обучают детей верховой езде. Но выделяется пример Брестской области. Здесь практикуют необычный формат партнерства – профсоюзные детско-юношеские спортивные школы финансово поддерживают представители агропромышленного комплекса.
Местные хозяйства не только заботятся о конюшнях, но и помогают в подборе кадров, инвестируют в инфраструктуру. Например, в Кобринском и Брестском районах дети могут заниматься конным спортом бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как обеспечивают равные возможности вне зависимости от прописки – в репортаже Кристины Протосовицкой.
Три мушкетера – именно так себя называют братья. Илья, Александр и Вадим воспитываются в доме семейного типа и три раза в неделю приезжают в конную школу из Высокого в Остромечево за 24 километра. Все ради возможности общения с лошадьми.
– Мне нравятся кони, потому что их можно гладить, кормить.
– Добрые, иногда чуть-чуть злые. Брыкаются, когда новые опилки.
– Смешные бывают. Надо не бояться лошадей. Запоминать все, что нужно делать.
Мальчишки занимаются верховой ездой второй год – и это не стоит их маме ни копейки. За исключением дороги.
Светлана Яковук, родитель-воспитатель дома семейного типа:
Здесь они учатся не только верховой езде, но и контакту с животными, учатся за ними ухаживать. Спорт делает детей более целеустремленными, ставит задачи и цели, дети стремятся к чему-то. Это важно для каждого ребенка.
Конное отделение в детско-юношеской спортивной школе в Остромечево работает с 1980-х годов. Но на время закрывалось, когда встал кадровый вопрос. Решили его вместе с местным хозяйством. Тренера не просто нашли, а предоставили ему все возможности.
Олег Бурак, директор сельхозпредприятия «Остромечево»:
Мы хозяйством занимаемся, социальной нагрузкой, поддерживаем амуницией, спортивными снарядами, приобретаем для того, чтобы детки занимались. Занимались не просто так, а чего-то в жизни добивались. В школе занимаются детки не только наших работников, из Бреста ездят и других населенных пунктов. Мы всегда рады. Мы бы всегда нашли куда потратить эти деньги, но это инвестиция в наше будущее.
Под нужды конной школы используют территорию бывшей усадьбы пана Лыщинского. В XIX веке здесь размещался каретный двор, а ныне – конюшня. В числе воспитанников школы – и дети работников хозяйства. Пока родители ставят рекорды в намолотах, они заняты делом.
Подробности в видео.