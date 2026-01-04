Скорее эксклюзив, чем реальная рабочая сила – в чём причина слаборазвитого коневодства?

Белорусская женщина, хоть и не русская крестьянка по Некрасову, но в горящую избу войти при необходимости сможет. Да и коня на скаку остановить тоже. Правда, белорусская женщина все же предпочтет в избе пожара не допустить. А лошади у нас нечасто встречаются. Но в силу того, что это символ года, разговоров о них, конечно, много, сообщили в программе «Суровый взгляд».

Лошадь в полях – привычная картинка в Беларуси в прошлом столетии. Еще многие помнят, проезжая пашни, деревушки, несомненно, встретишь по пути этих непарнокопытных товарищей. Они помогали в быту, в сельском хозяйстве, но ситуация со временем стала меняться. Индустриализация, новые производства, технологические достижения. Прошло 100 лет, и сейчас вместо коня работает трактор. Но везде ли оно так?

Теперь в сельском хозяйстве лошадь скорее эксклюзив, чем реальная рабочая сила. Да, есть исключения, когда этих животных используют на подвозах грузов, но если в масштабах страны посмотреть, очень редкое явление. Кто имел свою конеферму – переквалифицировал ее в более востребованное направление. Так в хозяйстве «Крутогорье-Петковичи» в стойле проживают 9 собственных лошадей и пони. Так здесь развивают конный туризм.

Виктория Злотник, бригадир конефермы «Большие новоселки» сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Мы предоставляем услуги проката, а также постоя. Многие из этих лошадей, что вы видите вокруг, это не лошади хозяйства, это постойные животные. – То есть они сейчас вообще не используются? – В основном нет. Очень-очень редко. Содержание лошади стоит немало денег, как вы понимаете. А лошадь в деревне нужна не так уж часто. Гораздо выгоднее содержать мотоблок, который ты поставил. Он не хочет кушать, он не болеет. И его можно заменить.

Заметна тенденция: лошади в Беларуси переходят с формата рабочей силы в животные для хобби. Оценивая всю обстановку, численность лошадей в стране в отрицательной динамике. Всего насчитывается чуть менее 18 тысяч особей. Из них 7 тысяч продолжают работать в сельском хозяйстве, но совсем минимально. Хотя в этом есть своя перспектива.

Тамара Дракина, главный зоотехник-селекционер Белплемживобъединения:

Есть такие виды работ, которые гораздо экономичнее выполнить на лошади. Они специально делают даже прицепные орудия для лошадей сами же. И это приносит экономическую выгоду определенную. У хорошего хозяина всегда найдется место и технике, и лошади. И вроде есть все предпосылки для развития коневодства: и поля широки, и национальная порода есть – белорусская упряжная. Да и ресурсов хватает прокормить. Но ход конем не работает. И первая причина – это деньги.